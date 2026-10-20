Mùa hoa cà ri tím biếc, khoe sắc trên vùng đất biên giới

Những chùm hoa cà ri bung nở

Giữa màu xanh bạt ngàn của cà phê, cây ăn trái và núi rừng, những chùm hoa cà ri bung nở, tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy sức sống, mang đến vẻ đẹp riêng cho vùng quê biên giới.

Những ngày này, dọc các tuyến đường qua các thôn, bon của xã Tuy Đức, không khó để bắt gặp những vườn cà ri nở rộ. Từng chùm hoa tím hồng nổi bật trên nền lá xanh, đung đưa trong gió, tô điểm cho những triền đồi, nương rẫy và những ngôi nhà bình dị. Sắc hoa dịu dàng hòa quyện với màu xanh của đại ngàn, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng, vừa tràn đầy sức sống.

Từng chùm hoa tím hồng nổi bật trên nền lá xanh, đung đưa trong gió, tô điểm cho những triền đồi, nương rẫy

Vốn là loài cây quen thuộc với người dân địa phương, cà ri có khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của Tuy Đức, sinh trưởng khỏe và không đòi hỏi nhiều công chăm sóc. Trước đây, người dân chủ yếu trồng cà ri làm hàng rào, ven đường hoặc xen canh trong các vườn cà phê. Tuy nhiên, nhận thấy tiềm năng kinh tế của loại cây này, những năm gần đây, nhiều hộ dân đã mạnh dạn mở rộng diện tích, hình thành những vườn cà ri tập trung.

Tiêu biểu, gia đình ông Đinh Văn Chánh đã mạnh dạn đưa cây cà ri vào trồng trên diện tích 8,5 ha. Đến nay, vườn cà ri của gia đình đã bước sang năm thứ hai, cây sinh trưởng và phát triển, bắt đầu khoe sắc trong mùa hoa. Việc đầu tư trồng cà ri với diện tích lớn thể hiện sự chủ động của người dân trong tìm kiếm, lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu địa phương, đồng thời mở ra kỳ vọng về nguồn thu nhập trong những năm tới.

Gia đình ông Đinh Văn Chánh mạnh dạn đưa cây cà ri vào trồng trên diện tích 8,5 ha

Với ưu điểm dễ thích nghi, chi phí chăm sóc không quá lớn, cây cà ri được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa cây trồng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tạo thêm sinh kế cho người dân. Những vườn cây ngày càng xanh tốt, vào mùa trổ hoa rực rỡ là tín hiệu tích cực, mở ra triển vọng phát triển kinh tế từ loại cây trồng này.

Không chỉ đem lại lợi ích trong sản xuất, những vườn cà ri còn góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng biên. Sắc tím hồng trải dài trên những triền đồi, xen giữa màu xanh của các loại cây trồng, tạo nên cảnh quan hài hòa, tươi đẹp.

Những vườn cà ri đang mùa khoe sắc cũng trở thành điểm nhấn độc đáo, làm nên nét riêng của Tuy Đức mỗi độ đầu mùa mưa. Giữa vùng biên còn nhiều khó khăn, những vườn cà ri đang trổ hoa không chỉ báo hiệu một mùa sinh trưởng mới mà còn gửi gắm niềm hy vọng về hướng đi mới trong phát triển kinh tế.

Từ sự cần cù, chịu khó và tinh thần mạnh dạn chuyển đổi cây trồng của người dân, sắc tím của hoa cà ri hôm nay hứa hẹn sẽ kết thành những mùa quả ngọt, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và xây dựng quê hương Tuy Đức ngày càng khởi sắc.

Hình ảnh những bông hoa cà ri khoe sắc tím hồng trải dài trên những triền đồi, xen giữa màu xanh của các loại cây trồng, tạo nên cảnh quan hài hòa, tươi đẹp: