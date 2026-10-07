'Mùa hè năm ấy' tập cuối: Tùng và Khánh làm hoà, Phương tìm được hạnh phúc

Trong Mùa hè năm ấy tập 27 và cũng là tập cuối lên sóng tối nay, 7/10, Tùng (Trọng Lân) gặp Khánh (Tô Dũng) đề nghị anh rút khỏi gói thầu lần này để nhường cho lão Vương, đổi lại Tùng sẽ giúp Phương (Minh Thu) như mọi lần. "Từ xưa đến giờ tôi và ông chưa bao giờ để Phương có quyền tự quyết định", Khánh nói. Tùng đáp: "Thông qua ánh mắt Phương nhìn, tôi nhận ra tình cảm không phải là thứ nỗ lực hay ép buộc mà có được. Tôi và Phương như hai con người đang nói hai ngôn ngữ khác nhau. Tôi sẽ không xen vào chuyện của hai người đâu".

Ở diễn biến khác, nghe tin Phương nghỉ việc, Tùng tìm gặp cô để hỏi chuyện, nhận đã sai với cô quá nhiều. "Vì Phương vẫn muốn làm bạn với Tùng. Ai cũng có lý do riêng cho lựa chọn của mình, Phương không trách Tùng", cô đáp.

Phương và Khánh cuối cùng cũng đã có cái kết viên mãn sau bao sóng gió. Khi theo dõi Phương chủ động hôn Khánh, Nhi (Thuỳ Dương) vô tình ngã vào người Hoàng (Phan Thắng) trước mặt mọi người. Không bỏ lỡ cơ hội, Hoàng chủ động hôn Nhi bất chấp sự ngại ngùng của đối phương. Hoàng và Nhi công khai thành một cặp? Chi tiết tập cuối Mùa hè năm ấy lên sóng 20h tối nay trên VTV3.