'Mùa hè năm ấy' tập 24: Tùng bẽ mặt trước mặt Phương vì câu nói của Khánh

Trong Mùa hè năm ấy tập 24 lên sóng tối nay, 30/9, Phương (Minh Thu) nhắc Khánh (Tô Dũng) nên tập trung ở xưởng làm việc thay vì suốt ngày lên thành phố gặp cô bởi cô lo Khánh đi lại nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ. Nghe tới đây Khánh rất vui và hỏi Phương vậy bao nhiêu lâu anh lên thăm cô 1 lần là hợp lý, để xem có ai muốn gặp thì tăng tần suất lên cho hợp lý. "Muốn làm gì thì làm", Phương đáp.

Ở diễn biến khác, bà Ngọc (Vân Dung) phải đi cấp cứu vì tụt huyết áp đột ngột. Khi Phương và Khánh tất tả chạy vào viện thì Tùng (Trọng Lân) đã ở đó và lo mọi việc, thậm chí còn nhờ bác sĩ trưởng khoa khám giúp. Thấy Khánh, Tùng không vui nên đuổi khéo bạn cũ: "Trong viện đông người cũng không để làm gì. Ở chỗ này Tùng lo được, nếu Khánh bận thì cứ đi về trước". Khánh cũng không vừa, liền đáp trả khiến Tùng sượng trân. "Không! nay tôi rảnh mà".

Trong khi đó, Hoàng (Phan Thắng) tới tận quán bar để giám sát Nhi (Thuỳ Dương) khi cô đi sinh nhật bạn. Anh chàng liên tục chất vấn Nhi tại sao lại đi sinh nhật ở bar, tại sao lại ăn mặc gợi cảm như vậy thay vì mặc đồ kín đáo như ở nhà khiến Nhi vô cùng khó hiểu. Hoàng nói giờ mọi chuyện đã khác và họ không còn độc thân nữa nên không nên tới những nơi như vậy.

Nhi và Hoàng chính thức thành đôi? Tùng sẽ nói gì trước câu nói của Khánh? Chi tiết tập 24 Mùa hè năm ấy lên sóng 20h tối nay trên VTV3.