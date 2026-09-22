'Mùa hè năm ấy' tập 20: Phương và Khánh yêu lại từ đầu

Trong Mùa hè năm ấy tập 20 lên sóng tối nay, 22/9, Khánh (Tô Dũng) bức xúc vì bố Vệ (Phạm Anh Tuấn) dễ dàng bỏ qua cho lỗi lầm của chú ruột chỉ vì lời hứa với ông nội. Khánh nói gia đình đã phải bán hết nhà cửa vì chú ruột nên nếu cứ bỏ qua mãi nguy cơ cả nhà Khánh phải ra đường mà ở. "Con có thể bỏ qua những gì xảy ra trước đây nhưng riêng việc làm hại đến sức khoẻ của mẹ là không bỏ qua được", Khánh nói. Tuy nhiên đáp lại Khánh là thái độ căng thẳng của bố Vệ. Ông tuyên bố đây là việc của người lớn nên Khánh đừng can thiệp.

Ở diễn biến khác, sau cuộc gặp gỡ bất ngờ ở quê, Phương (Minh Thu) và Khánh nối lại tình xưa. Cả hai liên tục nhắn tin cho nhau. Khánh xúc động vì nhận ra Phương quan tâm đến sức khoẻ của mình, thậm chí còn tỏ ra ghen tuông khi biết Nhi (Thuỳ Dương) đang ở quê cùng mình.

Trong khi đó, sự cố xảy ra trong quá trình sản xuất khiến sản phẩm gỗ không đạt chất lượng cũng như thông số kỹ thuật đã đưa ra. Em trai của ông Vệ coi đó là việc bình thường nên đề xuất giải pháp xử lý vá víu nhưng bố của Khánh gạt đi với lý do làm như vậy sẽ mất uy tín với khách hàng. Trong khi cả nhà lo lắng tìm cách gỡ rối thì ông Vệ nhận thấy điểm bất thường từ em trai.

Em trai ông Vệ âm mưu phá hoại việc làm ăn của gia đình Khánh? Chi tiết tập 20 Mùa hè năm ấy lên sóng 20h tối nay trên VTV3.