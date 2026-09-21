'Mùa hè năm ấy' tập 19: Phương cầu cứu Khánh giữa đêm

Trong Mùa hè năm ấy tập 19 lên sóng tối nay, 21/9, sau tất cả mọi chuyện Phương (Minh Thu) định về nhà Khánh (Tô Dũng) nói chuyện nhưng bị lạc nên đã nhắn tin để nhờ anh giúp đỡ. Khánh tỏ rõ vẻ lo lắng, lập tức gọi cho Phương nhưng đầu dây bên kia tắt máy. Khánh vội vàng chạy đi tìm Phương để lại hai bố mẹ ngơ ngác ở xưởng gỗ vì đang đợi cùng con trai về nhà ăn cơm tối.

Đúng lúc Phương bị một người lạ mặt hù doạ giữa đường, Khánh xuất hiện kịp thời để giải cứu Phương. Cứ ngỡ nhờ sự cố, hai người có màn ôm nhau đầy tình cảm sau bao năm, nào ngờ Khánh tuột tay khiến Phương ngã lăn ra đất.

Ở diễn biến khác, chị Kim (Kim Hương) phát hiện ra điểm bất thường trên người Phương nên cho rằng em gái mới đi hẹn hò nhưng Phương chối bay. Cô tưởng chị gái thay mặt mẹ đến khách sạn thuyết phục mình về nhà nhưng hoá ra không phải. Kim nói bà Ngọc (Vân Dung) đã lớn tuổi nên có những việc không thể thay đổi được.

Trong khi đó, Phương gửi chị gái mang cá hồi về cho mẹ nhưng bà Ngọc vì vẫn giận con nên có vẻ không bận tâm, dứt khoát không chịu ăn. Bà Ngọc nói nếu được quay lại, bà vẫn sẽ làm như vậy và làm mọi việc để hai con được hạnh phúc.

Diễn biến mối quan hệ Khánh - Phương ra sao? Chi tiết tập 19 Mùa hè năm ấy lên sóng 20h tối nay trên VTV3.