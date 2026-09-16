Mùa hè năm ấy tập 18: Khánh sốc khi bị mẹ của Phương dằn mặt

Khánh ngỡ ngàng khi bị bà Ngọc nói thẳng việc đừng gặp gỡ Phương trong tập 18 phim “Mùa hè năm ấy“. Ảnh: VFC

Mùa hè năm ấy tập 18 hé lộ tình tiết bà Ngọc (Vân Dung) gặp Khánh (Tô Dũng) để thông báo việc Phương (Minh Thu) bỏ mua căn chung cư để lấy tiền cho cậu vay. Bà không nghĩ là bạn xã giao mà Phương lại làm như vậy. Bà Ngọc còn cho rằng Phương cả nể nên cho Khánh vay tiền là vì nghĩ đến chuyện tình cảm ngày xưa của hai người.

Bà Ngọc thẳng thắn nói với Khánh: “Cô nghĩ nó cho cháu vay tiền là vì nghĩ đến tình cảm ngày xưa của hai đứa. Nhưng mà sòng phẳng mà nói, ngày xưa cô vay tiền của bố mẹ cháu, cô trả hết rồi mà, cả gốc cả lãi. Nên cô nghĩ là gia đình nhà cô không nợ gia đình nhà cháu về tình cảm và tiền bạc. Cô hy vọng Khánh đừng vin vào chuyện quá khứ để gặp cái Phương nhé”.

Nghe những lời từ chính bà Ngọc, Khánh không khỏi thất vọng khi bị phủi sạch quá khứ.

Ở diễn biến khác, khi biết chuyện mẹ gặp Khánh nên Phương đã tra khảo mẹ. Phương chất vấn bà Ngọc: “Mẹ vừa đi đâu đấy ạ? Mẹ định giấu con đến khi nào nữa? 8 năm trước, sau khi Khánh ra tù, mẹ đã gặp Khánh đúng không ạ?”.

Trong khi đó, thấy Hoàng (Phan Thắng) nằm ngủ ở nhà Khánh, Nhi (Thuỳ Dương) vô cùng bức xúc và hắt nước vào người Hoàng, liên tục hỏi Khánh đâu. Thấy Khánh về, Nhi gào lên: “Tại sao anh lại chơi với loại bạn kia? Cái đồ lăng loàn”.

Khánh sẽ phản ứng thế nào trước lời nói của mẹ Phương?

Diễn biến chi tiết Mùa hè năm ấy tập 18 sẽ lên sóng 20h tối nay (16/9) trên VTV3.