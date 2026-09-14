Mùa hè năm ấy tập 16: Khánh bị bạn cũ sỉ nhục, Phương sẽ bênh ai?

Mùa hè năm ấy tập 16, Khánh bức xúc khi bị Tùng sỉ nhục.

Trong Mùa hè năm ấy tập 16, bà Liên (Hồng Hạnh) bức xúc vì Khánh (Tô Dũng) giấu mình chuyện làm ở quán bar. Bà Liên cho rằng làm ở đó kiểu gì cũng hư người và vì Khánh làm gì khuất tất nên mới phải giấu. Khánh về nhà cũng vô cùng bức xúc, cho rằng bố mẹ đã nói lại với chủ quán nên họ mới đi tìm người thay thế mình.

Khánh nói: “Sao mẹ cứ can thiệp vào công việc của con thế. Thời buổi bây giờ có việc là tốt rồi mà còn kén chọn, đòi hỏi là thế nào”.

Bà Liên đáp, dù thế nào cũng không nên làm ở quán bar, nhất là khi lương chỉ có 10 triệu đồng và khuyên Khánh về xưởng gỗ gia đình làm. Khánh nói đã lớn nên bố mẹ đừng áp đặt. “Mày mà biết nghe lời thì cuộc đời mày không va vấp, đau khổ thế này đâu”, bà Liên nói.

Trong khi đó, Khánh chủ động mang hoa quả đến giỗ bố Phương nhưng khi đến nơi tiệc đã tàn. Thấy bà Ngọc (Vân Dung) đon đả ra tiễn Tùng (Trọng Lân) về rồi còn gửi quà, lại chứng kiến thái độ của chị gái Phương dành cho Tùng, Khánh không khỏi chạnh lòng.

Ở diễn biến khác, khi gặp Tùng ở quán bar, Khánh đáp lại bằng thái độ lạnh nhạt và trả lời nhát gừng. Tùng khuyên Khánh nên học cách kiềm chế cảm xúc sau tất cả mọi chuyện với lý do “vì ông mà Phương vất vả lắm đấy”.

Đã thế, Tùng còn lên mặt dạy đời, khuyên Khánh: “Lớn rồi, đừng trở thành gánh nặng của người khác”. Khánh định bỏ đi nhưng trước lời lẽ khó nghe của Tùng, Khánh bức xúc nên đã quay lại túm cổ áo của Tùng. Khánh quát lớn: “Ai thương hại? Ai cần sự thương hại? Ông biết cái gì về cuộc đời tôi mà phán xét?”.

Lúc này Phương (Minh Thu) xuất hiện và lao vào can ngăn hai người.

Mâu thuẫn của Khánh và Tùng được giải quyết ra sao?

Diễn biến chi tiết Mùa hè năm ấy tập 16 lên sóng 20h tối nay (14/9) trên VTV3.