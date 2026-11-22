Phân khúc hatchback cỡ B tại Việt Nam giai đoạn gần đây quay trở lại nhịp sôi động khi nhiều mẫu xe thuần điện của các thương hiệu Trung Quốc lần lượt đổ bộ.

BYD Dolphin là mẫu xe quen mặt, vừa ra mắt bản nâng cấp hồi đầu năm với giá 569 triệu đồng. Trong khi đó, MG Urban với giá bán dự kiến dưới 600 triệu đồng sẽ có 2 phiên bản Go và Style, sẽ sớm chính thức chào sân thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

So với giai đoạn đầu khi BYD Dolphin mới ra mắt, hay lúc "tiền bối" MG4 EV trình làng khách hàng Việt Nam, ôtô điện Trung Quốc giờ đây đã trở nên "dễ thở" hơn khi giá xe ngày càng rẻ, mạng lưới sạc công cộng lại liên tục được mở rộng.

Những tranh luận quanh mức độ cam kết của thương hiệu hay mạng lưới dịch vụ hậu mãi cũng đang dần lắng dịu, mở ra cơ hội cạnh tranh cao hơn cho nhóm xe điện Trung Quốc trước các đối thủ truyền thống của Nhật, Mỹ, Hàn hay cả Việt Nam.

Nếu chỉ xét riêng trong nhóm hatchback điện cỡ B, MG Urban khi ra mắt sẽ phải cạnh tranh trực tiếp BYD Dolphin và Geely EX2. Trong tầm giá dưới 600 triệu đồng, mẫu xe nào sẽ là lựa chọn hấp dẫn hơn?

Phúc Hậu