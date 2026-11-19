Chiều 19/11, Thuế TP Đà Nẵng tổ chức chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn” tháng 7, 8, 9 (quý III) và trao thưởng quý II năm 2026.

Theo kết quả quay thưởng, giải Nhất tháng 7 thuộc về bà Nguyễn Thị Thịnh; giải Nhất tháng 8 thuộc về bà Phan Thị Mười và giải Nhất tháng 9 thuộc về bà Văn Thị Kim Hà.

Cơ cấu giải thưởng mỗi tháng gồm: 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng; 2 giải Nhì trị giá 10 triệu đồng/giải; 3 giải Ba trị giá 8 triệu đồng/giải và 12 giải Khuyến khích trị giá 3 triệu đồng/giải. Tổng giá trị giải thưởng mỗi tháng 110 triệu đồng.

Trao giải cho các cá nhân may mắn trúng thưởng quý II năm 2026. Ảnh: Nguyễn Tú

Dịp này, Thuế thành phố trao thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” quý II năm 2026 cho 30 cá nhân đủ điều kiện trúng thưởng, với tổng số tiền 265 triệu đồng.

Cơ cấu giải thưởng quý gồm: 1 giải Nhất trị giá 50 triệu đồng; 3 giải Nhì trị giá 20 triệu đồng/giải; 5 giải Ba trị giá 10 triệu đồng/giải và 21 giải Khuyến khích trị giá 5 triệu đồng/giải.

Trong đó, giải Nhất thuộc về ông Nguyễn Trường Danh (phường Bàn Thạch) với giải thưởng 50 triệu đồng.

Theo Thuế TP Đà Nẵng, chương trình “Hóa đơn may mắn” được tổ chức nhằm khuyến khích người tiêu dùng hình thành thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, góp phần tăng cường quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu thuế.