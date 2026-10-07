Mưa hàng giờ, đường phố TP.HCM ngập nặng, xe máy chết hàng loạt

Tuyến đường Phan Văn Trị, Gò Vấp như chìm trong biển nước.

Chiều tối 7/10, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực TP.HCM và kéo dài nhiều giờ đồng hồ khiến nhiều tuyến đường ngập nặng.

Ở khu vực trung tâm, các tuyến như: Nguyễn Hữu Cảnh, Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, khu vực cầu Ba Son... lênh láng nước, có nơi dâng cao khiến xe máy chết máy, người dân phải dò từng đoạn để di chuyển.

Khu vực đường Lê Văn Thọ, phường Gò Vấp lênh láng nước.

Tại khu vực Hàng Xanh, nước mưa khiến việc lưu thông qua các tuyến đường xung quanh gặp nhiều khó khăn. Người đi xe máy phải chậm rãi vượt qua những đoạn đường ngập nước.

Trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, hướng từ ngã tư Hàng Xanh về cầu Bình Triệu, đường phố xuất hiện các điểm ngập khiến dòng xe di chuyển chậm. Khi lượng phương tiện từ nhiều hướng cùng đổ về, khu vực này xảy ra ùn ứ kéo dài.

Mưa lớn, nước dâng cao khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tại khu vực cầu Ba Son và các tuyến Nguyễn Hữu Cảnh, Điện Biên Phủ, việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn, một số người điều khiển xe máy phải dừng lại chờ nước rút hoặc tìm vị trí thuận lợi để tiếp tục di chuyển.

Mưa lớn cũng gây ngập nhiều tuyến đường ở các phường Phú Nhuận, Đức Nhuận, Bình Lợi Trung, Gò Vấp...

Xe buýt bị chết máy được CSGT và người đi đường hỗ trợ đẩy.

Trên đường Nguyễn Thái Sơn, đoạn trước Bệnh viện Quân y 175, nước dâng trên mặt đường khiến nhiều phương tiện phải giảm tốc độ. Một số xe máy bị chết máy giữa đoạn ngập, người điều khiển phải tấp vào lề đường xử lý hoặc nhờ người dân hỗ trợ đưa xe qua khu vực.

Tại các tuyến Nguyễn Văn Khối, Nguyễn Oanh, Lê Đức Thọ, Lê Văn Thọ... một số đoạn cũng ngập nước sau mưa. Nước đọng trên mặt đường khiến xe máy và ô tô phải di chuyển chậm, tránh những vị trí nước sâu.

Xe chết máy giữa đường được CSGT hỗ trợ.

Đến hơn 21 giờ, ở nhiều khu vực trên địa bàn, đường sá vẫn chìm trong biển nước, giao thông vẫn ùn ứ. Dòng phương tiện nối dài trong lúc trời tiếp tục mưa, nhiều người mặc áo mưa, kiên nhẫn chờ qua khu vực đông xe.

Trong cơn mưa, lực lượng CSGT được bố trí tại các nút giao có mật độ phương tiện cao để điều tiết, phân luồng và hỗ trợ người dân.

Tại ngã tư Hàng Xanh, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT Hàng Xanh trực tiếp điều phối giao thông. Nhờ lực lượng chức năng có mặt kịp thời, dòng phương tiện dù đông vẫn được hướng dẫn di chuyển, hạn chế ùn tắc kéo dài.

CSGT dầm mưa hỗ trợ người dân.

Tại các tuyến đường ngập nước, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT Rạch Chiếc cũng nhanh chóng triển khai lực lượng, bám tuyến, bám địa bàn để điều tiết, phân luồng giao thông.

Dù mưa lớn, cán bộ, chiến sĩ CSGT vẫn có mặt tại các chốt trọng điểm, chủ động hướng dẫn phương tiện, điều tiết dòng xe và phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nhằm giảm áp lực giao thông, bảo đảm phương tiện lưu thông an toàn trên tuyến phụ trách.

Trạm CSGT Đa Phước hỗ trợ người dân trong cơn mưa lớn.

Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM cũng được điều động hỗ trợ điều phối giao thông, góp phần hạn chế ùn tắc kéo dài và hỗ trợ người dân trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, thời tiết khu vực Nam Bộ đang chịu tác động của nhiễu động gió đông yếu và dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Nam Bộ. Vùng mây đối lưu phát triển có khả năng gây mưa kèm dông, sét trên diện rộng.

Cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT Rạch Chiếc điều tiết giao thông trong cơn mưa.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu khi mưa lớn; chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Một số hình ảnh ghi nhận tối 7/10: