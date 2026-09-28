Mua gói bảo hiểm 300 triệu, chồng qua đời vì ung thư nhưng không được chi trả

Mua gói bảo hiểm 300 triệu, chưa hết hạn đã qua đời

Ngày 13/7/2022, bà Nguyễn Thị Ngọc T. và chồng là ông Trần Văn T. (Vĩnh Long) ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng N. - Chi nhánh N1 để vay 600 triệu đồng. Cán bộ ngân hàng phụ trách địa bàn yêu cầu vợ chồng bà T. phải mua bảo hiểm gói 300 triệu đồng, phí đóng bảo hiểm là 2,7 triệu đồng, thời hạn một năm, từ ngày 15/7/2022 đến 15/7/2023.

Theo đó, ngày 15/7/2022, ông T. đã ký hợp đồng mua gói bảo hiểm nói trên với Công ty B. Tuy nhiên, ngày 21/3/2023, khi thời hạn bảo hiểm vẫn còn, ông T. qua đời do mắc bệnh ung thư thực quản.

Sau khi chồng qua đời, bà T. yêu cầu Công ty B. chi trả 300 triệu đồng tiền bảo hiểm. Bà cho rằng, khi mua bảo hiểm, cán bộ ngân hàng không tư vấn, không hướng dẫn, phân tích các điều khoản trong hợp đồng và cũng không đưa chồng bà đi khám bệnh.

Bà T. cho rằng, việc Công ty B. viện dẫn tiền sử bệnh ung thư của chồng để từ chối chi trả là không phù hợp, bởi khi bán bảo hiểm, nhân viên không tư vấn và không phân tích đầy đủ các điều kiện bảo hiểm.

Mua gói bảo hiểm tín dụng khi vay vốn ngân hàng, người đàn ông ở Vĩnh Long qua đời vì ung thư khi hợp đồng còn hiệu lực, vợ đòi tiền bất thành. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Công ty B. xác nhận ông T. có mua bảo hiểm với phí 2,7 triệu đồng, số tiền bảo hiểm 300 triệu đồng trong thời hạn một năm.

Theo doanh nghiệp, khi tham gia bảo hiểm, khách hàng được cung cấp giấy yêu cầu bảo hiểm Bảo an tín dụng. Trong đó, người mua bảo hiểm cam kết đã đọc kỹ quy tắc bảo hiểm và được công ty giải thích đầy đủ các điều kiện.

Sau khi tiếp nhận yêu cầu của bà T., Công ty B. xác minh ông T. đã mắc bệnh ung thư thực quản từ tháng 5/2021, trước thời điểm mua bảo hiểm. Đồng thời, ông T. tham gia bảo hiểm không liên tục.

Công ty B. cho rằng, ông T. thuộc trường hợp bị loại trừ, không được chi trả tiền bảo hiểm. Doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ bà T. 20 triệu đồng và 2 triệu đồng tiền phí mai táng, tổng cộng 22 triệu đồng, nhưng bà không đồng ý.

Đại diện Ngân hàng N. - Chi nhánh N1 cho rằng, việc mua bảo hiểm không phải điều kiện bắt buộc để được vay tiền như bà T. trình bày. Nhân viên ngân hàng đã tư vấn kỹ cho khách hàng về việc tham gia bảo hiểm.

Ông P. là cán bộ ngân hàng cũng khẳng định không có chuyện ngân hàng bắt buộc khách hàng phải mua bảo hiểm mới cho vay. Theo ông P., khi bán bảo hiểm, ông đã tư vấn, giải thích và phân tích lợi ích của việc tham gia bảo hiểm cho vợ chồng bà T. Đồng thời, ông P. cũng phân tích việc mua bảo hiểm sẽ có lợi cho vợ chồng bà T. nếu có rủi ro xảy ra và đối chiếu theo quy định thì công ty bảo hiểm sẽ gánh một phần trách nhiệm chi trả số tiền để giảm thiểu số tiền nợ ngân hàng.

Tòa xác định không thuộc trường hợp được chi trả

Tại bản án sơ thẩm ngày 19/3/2026, TAND Khu vực 14 - Vĩnh Long không chấp nhận yêu cầu của bà T. về việc buộc Công ty B. chi trả 150 triệu đồng tiền bảo hiểm. Đồng thời, tòa ghi nhận doanh nghiệp hỗ trợ bà 20 triệu đồng và bà T. tự liên hệ Công ty B. để nhận 2 triệu đồng tiền mai táng phí.

Đáng chú ý, bản án cũng đình chỉ việc rút một phần yêu cầu khởi kiện của bà T. yêu cầu Công ty B. chi trả tiền bảo hiểm cho chồng bà bằng 150 triệu đồng.

Ngày 1/4/2026, bà T. kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu của mình.

Tại phiên phúc thẩm, bà T. giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Phía Công ty B. tự nguyện nâng mức hỗ trợ cho bà lên 40 triệu đồng.

HĐXX phúc thẩm xác định, ngày 15/7/2022, ông T. tham gia mua bảo hiểm của Công ty B. với gói bảo hiểm 300 triệu đồng, phí 2,7 triệu đồng và thời hạn một năm. Công ty đã phát hành giấy chứng nhận bảo hiểm cho ông.

Đáng chú ý, tại giấy yêu cầu bảo hiểm ngày 15/7/2022, ông T. khai không có bệnh ung thư và cam kết đã đọc kỹ quy tắc bảo hiểm Bảo an tín dụng, đồng thời được công ty bảo hiểm giải thích đầy đủ các điều kiện, điều khoản của quy tắc.

Tòa cũng xác định trước đó, vào năm 2019 và 2020, ông T. từng mua bảo hiểm của Công ty B. nhưng năm 2021 không mua. Đến năm 2022, ông mới tham gia lại.

Theo nhận định của HĐXX, do ông T. không mua bảo hiểm trong năm 2021 nên lần tham gia năm 2022 không thuộc trường hợp mua bảo hiểm tái tục. Trong khi đó, ông T. đã phát hiện bệnh ung thư từ năm 2021 nhưng khi mua bảo hiểm năm 2022 lại khai không có bệnh.

Do đó, HĐXX cho rằng ông T. tử vong do mắc bệnh ung thư thực quản nhưng không thuộc trường hợp mua bảo hiểm tái tục nên không được chi trả theo mục 9.2.1 khoản 9.2 Điều 9 và khoản 11.2 Điều 11 của Quy tắc bảo hiểm Bảo an tín dụng năm 2020.

Tòa phúc thẩm kết luận việc cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà T. là có căn cứ, đúng quy định.

Do đó, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bà T., không chấp nhận yêu cầu buộc Công ty B. chi trả 150 triệu đồng tiền bảo hiểm cho ông T. Tuy nhiên, tòa ghi nhận sự tự nguyện của đại diện Công ty B. hỗ trợ bà T. 40 triệu đồng.

(Bài viết dựa trên Bản án số 507/2026/DS-PT ngày 21/5/2026 của TAND tỉnh Vĩnh Long).