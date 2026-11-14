Mưa giông gây sạt lở ở Châu Phú, một căn nhà đổ xuống kênh

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân tháo dỡ phần nhà bị đổ và trục vớt tài sản.

Ngày 14/11, Chủ tịch UBND xã Châu Phú Lê Quốc Phong cho biết, vụ sạt lở xảy ra khoảng 21 giờ 30 phút ngày 13/11, trên tuyến bờ Nam Kênh 10 Châu Phú, đoạn từ cầu Chữ S hướng ra sông Hậu, cách sông Hậu khoảng 50m. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa giông lớn gây sạt lở, sụt lún bờ kênh.

Vụ sạt lở làm căn nhà của ông Phạm Hữu Danh rơi xuống kênh, hư hỏng hoàn toàn, ước thiệt hại hơn 80 triệu đồng. Rất may, không có thiệt hại về người.

Lãnh đạo xã Châu Phú đến thăm hỏi, tặng quà động viên hộ dân có nhà bị sạt lở làm rơi xuống kênh.

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo xã Châu Phú huy động lực lượng hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn, tháo dỡ phần nhà bị đổ và trục vớt tài sản. Địa phương cũng đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình ông Danh 3,5 triệu đồng và một phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Hiện UBND xã Châu Phú vận động các hộ dân lân cận khu vực sạt lở di dời đến nơi an toàn; đồng thời lắp đặt biển cảnh báo, hạn chế người dân lưu thông qua khu vực nguy hiểm. Địa phương đề nghị ngành chuyên môn tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở, chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

UBND xã Châu Phú kiến nghị tỉnh quan tâm khảo sát, đánh giá nguy cơ và sớm đầu tư hệ thống kè bảo vệ bờ Nam Kênh 10 Châu Phú, góp phần ổn định đời sống người dân và bảo vệ hạ tầng khu vực.