Mua giày thể thao đi cả ngày không đau chân: 5 yếu tố quan trọng nhiều người thường bỏ qua

Đế giày linh hoạt, phân tán lực tốt

Độ êm thường là điều đầu tiên người mua quan tâm khi mua giày thể thao. Tuy nhiên, một đôi giày thoải mái không chỉ cần lớp đệm mềm mà còn phải có phần đế hỗ trợ bàn chân trong từng bước di chuyển.

Các thiết kế đế nguyên khối, chẳng hạn công nghệ phun đúc trực tiếp polyurethane (PU), giúp liên kết phần đế với thân giày liền mạch. Cấu trúc này có thể tạo độ linh hoạt khi bước đi, đồng thời hạn chế những điểm cứng gây khó chịu.

Với giày thể thao, hãy chú ý xem đế có phù hợp với cách bước tự nhiên hay không, có quá cứng hoặc khiến gót chân chịu áp lực rõ rệt sau vài phút đi lại hay không.

Khả năng nâng đỡ vòm chân và gót chân

Một đôi giày có lớp đệm mềm nhưng thiếu nâng đỡ vẫn có thể khiến bàn chân nhanh mỏi khi phải đứng lâu. Vì vậy, cấu trúc hỗ trợ gót chân, vòm chân và phần trước bàn chân là tiêu chí đáng cân nhắc.

Lúc này, hãy tham khảo các dòng giày được thiết kế chú trọng khả năng nâng đỡ vòm chân. Phần đế trong có thể tháo rời ở một số phiên bản, tạo thuận tiện cho việc vệ sinh hoặc thay thế khi cần.

Tuy nhiên, cấu trúc nâng đỡ không có một công thức phù hợp với tất cả mọi người. Khi thử giày, bạn nên cảm nhận xem vòm chân có được hỗ trợ vừa đủ hay không, gót có bị trượt và bàn chân có bị ép lệch sang hai bên không.

Đệm đàn hồi, hấp thụ lực khi di chuyển

Nếu thường xuyên đi bộ đường dài, hãy ưu tiên những đôi giày có vật liệu đế giúp hấp thụ lực tiếp đất và hỗ trợ chuyển tiếp bước chân. Độ đàn hồi phù hợp có thể giúp việc di chuyển dễ chịu hơn, đặc biệt khi phải đi lại liên tục trong ngày.

Dù vậy, đế càng mềm hoặc càng nảy không đồng nghĩa với việc càng tốt. Một số người thích cảm giác êm mềm, trong khi người khác cần đế chắc chắn hơn để giữ thăng bằng. Tốt nhất, bạn nên đi thử và so sánh cảm giác thực tế thay vì chỉ dựa vào quảng cáo công nghệ.

Ưu tiên những đôi giày có vật liệu đế giúp hấp thụ lực tiếp đất và hỗ trợ chuyển tiếp bước chân

Chất liệu thoáng khí, hạn chế tích tụ mồ hôi

Bàn chân nóng bí, ẩm ướt có thể khiến việc mang giày trong nhiều giờ trở nên khó chịu, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm. Vì thế, chất liệu thân giày và lớp lót cũng cần được chú ý khi lựa chọn.

Bạn có thể tham khảo những thiết kế sử dụng vải lưới thường tạo điều kiện cho không khí lưu thông. Khi mua giày, nên kiểm tra độ thoáng của thân giày, cảm giác tiếp xúc của lớp lót và khả năng hút ẩm.

Nếu thường xuyên đi bộ ngoài trời, cũng cần cân nhắc khả năng chống nước và điều kiện sử dụng thực tế, thay vì chỉ ưu tiên độ thoáng.

Phom giày vừa vặn, đủ không gian cho ngón chân

Một trong những nguyên nhân khiến giày thể thao đẹp nhưng khó mang lâu là phom quá chật, đặc biệt ở phần mũi. Giày bó ngón có thể gây cọ xát, tạo áp lực lên các khớp ngón và khiến bàn chân nhanh khó chịu.

Những thiết kế theo hình dáng bàn chân, có phần mũi đủ rộng để các ngón chân cử động tự nhiên, là lựa chọn đáng cân nhắc. Khi thử giày, hãy đứng lên và đi vài bước, kiểm tra xem ngón chân có bị chạm sát mũi giày hay không.

Gót cần được giữ tương đối chắc chắn, trong khi phần trước không nên bó ép. Bạn cũng nên thử giày vào thời điểm bàn chân có xu hướng nở hơn trong ngày để chọn kích cỡ phù hợp.

Cần lưu ý thêm rằng, một đôi giày phù hợp có thể giúp việc đi lại dễ chịu hơn, nhưng không bảo đảm loại bỏ hoàn toàn tình trạng đau mỏi. Nếu đau chân kéo dài hoặc tái diễn thường xuyên, bạn nên tìm đến chuyên gia y tế để xác định nguyên nhân thay vì chỉ đổi giày.