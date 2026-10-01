Mùa 'Giải Oscar ngành du lịch' năm 2026 thành công của Việt Nam

Các đại diện du lịch xuất sắc nhất năm 2026 khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương, nhận "Giải Oscar ngành du lịch" tại Maldives tối 27/9/2026. Ảnh: Worldtravelawards

Những ngôi sao đang lên Tà Xùa, Mộc Châu đoạt "Giải Oscar ngành du lịch"

Được mệnh danh là "Giải Oscar ngành du lịch", World Travel Awards vừa tổ chức lễ trao các giải thưởng danh giá trong ngành du lịch toàn cầu này cho các đại diện du lịch xuất sắc nhất năm 2026 khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương, tối 27/9 tại Maldives.

Lễ trao "Giải Oscar ngành du lịch" World Travel Awards 2026 khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương, diễn ra tối 27/9 tại CROSSROADS Maldives - nơi đưa khách du lịch vào một điểm đến phong cách sống Maldives tích hợp đầy đủ, tạo nên những kỷ niệm ấn tượng. Ảnh: masalathai

Trang web Worldtravelawards.com dẫn chia sẻ của ông Graham Cooke - người sáng lập "Giải Oscar ngành du lịch" World Travel Awards - nêu rõ: Lễ trao giải năm 2026 tại Maldives tôn vinh những nhân tố hàng đầu của ngành du lịch khắp châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương.

Các "gương mặt" chiến thắng đại diện cho những thành tựu xuất sắc nhất trong lĩnh vực du lịch, vì đã góp phần nâng cao chuẩn mực thành tựu trên khắp khu vực rất được chú ý này.

Giành chiến thắng nổi trội tại châu Á trong cuộc tìm kiếm toàn cầu cho các tổ chức du lịch xuất sắc nhất năm 2026, bao gồm các "gương mặt": Việt Nam - Điểm đến hàng đầu và Điểm đến di sản hàng đầu; Nhật Bản - Điểm đến du lịch mạo hiểm hàng đầu; Philippines - Điểm đến biển hàng đầu và Cơ quan quản lý du lịch hàng đầu; Maldives - Điểm đến hàng đầu Ấn Độ Dương.

Đông đảo người dân và khách du lịch hoà vào không khí lễ rước đèn Đêm hội trăng rằm tối 25/9 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội - "Điểm đến thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á" năm 2026 . Ảnh: TTXVN

Không khí Tết rộn ràng trên các đường phố Thành phố Hồ Chí Minh, mang lại cho khách du lịch quốc tế những trải nghiệm mới mẻ. Ảnh: Báo Thanh Niên

Nổi lên trong các giải thưởng ở những hạng mục khác cũng thuộc về Việt Nam còn có: Hà Nội - Điểm đến thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á; Thành phố Hồ Chí Minh - Điểm đến du lịch công tác hàng đầu, cùng Điểm đến Lễ hội và Sự kiện hàng đầu.

Thắng cảnh văn hóa hàng đầu - Tam Chúc (Ninh Bình); Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu - Tà Xùa (Sơn La); Điểm đến thiên nhiên vùng hàng đầu - Mộc Châu (Sơn La); Vườn quốc gia hàng đầu - Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình).

Trong đó, Tà Xùa đặc biệt gây ấn tượng với lần đầu tiên hiện diện tại hạng mục Điểm đến du lịch mới nổi. Tà Xùa cách trung tâm Mộc Châu chỉ hơn 100 km, khá thuận tiện cho khách du lịch kết hợp trải nghiệm cả Mộc Châu và Tà Xùa trong một hành trình khám phá Sơn La.

Nằm ở độ cao hơn 1.500 m, xã Tà Xùa được mệnh danh là "thiên đường mây" nổi tiếng của vùng Tây Bắc, thu hút khách du lịch "săn" mây và khám phá cảnh quan rừng nguyên sinh. Tà Xùa còn cuốn hút với loại chè Shan tuyết cổ thụ, cùng vẻ đẹp "lơ lửng lưng chừng trời" dịp mùa hoa đào, hoa mận, hoa sơn tra.

Khu du lịch quốc gia Tam Chúc vừa được "Giải Oscar ngành du lịch" World Travel Awards vinh danh là "Thắng cảnh văn hóa hàng đầu châu Á" năm 2026. Ảnh: vietnam.vn

Khách du lịch "săn" mây tại Tà Xùa (Sơn La) - "Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu hàng đầu châu Á" năm 2026. Ảnh: kavotravel

Phường Mộc Châu nổi tiếng với các đồi chè xanh mát, những thung lũng hoa mận, hoa cải trắng tinh khôi, các sản phẩm từ sữa bò tươi ngon và cảnh quan thiên nhiên cao nguyên trong lành.

Thế mạnh về du lịch sinh thái vốn là đặc trưng của Mộc Châu, với các điểm dừng chân nổi tiếng như: Ngũ động bản Ôn, thác Dải Yếm, rừng thông bản Áng, đồi chè Ô Long Mộc Sương… Mỗi địa danh mang một sắc màu thắng cảnh riêng, tạo nên sức hấp dẫn đa dạng cho du lịch Mộc Châu.

Phong phú các hạng mục "Giải Oscar ngành du lịch" 2026

Về lĩnh vực hàng không có Vietnam Airlines với các danh hiệu: Hãng hàng không hàng đầu - trải nghiệm khách hàng, Hãng hàng không hàng đầu - hạng phổ thông đặc biệt (premium economy); Vietjet Air với Thương hiệu hàng không hàng đầu.

Phòng chờ sân bay nội địa hàng đầu - SH Premium Lounge Tân Sơn Nhất; Sân bay khu vực hàng đầu - sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh); Hãng hàng không du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu - Vietravel Airlines.

Tour du lịch Mộc Châu hút khách ngắm mùa hoa cải trắng tinh khôi. Ảnh: NFT

Cảng tàu du lịch Hạ Long - Cảng Du thuyền hàng đầu châu Á năm 2026 đón tàu khách quốc tế. Ảnh: halongtourist.net

Về nơi lưu trú có: Hội An với Khu nghỉ dưỡng văn hóa hàng đầu - Hoi An Memories Resort & Spa; Côn Đảo với Khu nghỉ dưỡng trăng mật hàng đầu - Six Senses Côn Đảo; Nha Trang với Khu nghỉ dưỡng biển hàng đầu - Nha Trang Marriott Resort & Spa, đảo Hòn Tre; Phú Quốc với Khu nghỉ dưỡng biển boutique hàng đầu - Salinda Resort và Khu nghỉ dưỡng tổ chức đám cưới sang trọng hàng đầu - JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa.

Đà Nẵng với Khu nghỉ dưỡng phong cách sống hàng đầu - Shilla Monogram; Huế với Khu nghỉ dưỡng biển hạng sang hàng đầu - Banyan Tree Lăng Cô; Phan Thiết (Bình Thuận) với Khu nghỉ dưỡng theo chủ đề hàng đầu - Mövenpick Resort…

Ngoài ra còn có các danh hiệu: Cảng Du thuyền hàng đầu - Cảng Du thuyền Quốc tế Hạ Long; Công viên giải trí hàng đầu - Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng); Nhà điều hành tour du lịch hàng đầu - Vietravel.

Dự án phát triển du lịch hàng đầu - Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) Phú Quốc; Tập đoàn du lịch tích hợp hàng đầu - Sun Group; Cơ quan quản lý du lịch thành phố hàng đầu - Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn: Worldtravelawards.com