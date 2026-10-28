Mưa gây ngập sâu vùng nội thành Cà Mau

Nước ngập sâu tại khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo-Phan Ngọc Hiển của tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tại các phường An Xuyên, Hòa Thành và Lý Văn Lâm, thời điểm đường bị ngập nhiều trong khung từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 15 phút. Các tuyến đường bị ngập sâu tại các ngã tư Hùng Vương-Phan Ngọc Hiển, Trần Hưng Đạo-Phan Ngọc Hiển, Trần Hưng Đạo-Bùi Thị Trường; đường Tôn Đức Thắng, đường Châu Văn Liêm, đường Nguyễn Công Trứ; bến xe Cà Mau…

Nước ngập sâu khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn, không ít xe bị chết máy, phải dắt bộ.

Trục chính tuyến đường Phan Ngọc Hiển của tỉnh Cà Mau bị ngập trong mưa vào sáng 28/10. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Người tham gia giao thông khá vất vả di chuyển trên những tuyến đường bị ngập sâu. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Cà Mau, mực nước trên các sông rạch trên địa bàn tỉnh đang lên theo triều cường ở mức cao. Theo đó, đỉnh triều cao nhất tại các trạm thủy văn có khả năng xuất hiện từ ngày 28 đến 30/10.

Khu vực bên trong bến xe Cà Mau bị ngập sâu trong mưa. (ảnh HỮU TÙNG).

Mực nước cao nhất dự báo dao động ở mức báo động 3 đến trên báo động 3 từ 0,05-0,35m. Phạm vi ngập ở vùng trũng thấp ven sông, rạch và một số tuyến đường có cao trình thấp.