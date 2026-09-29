Mưa gây ngập khu vực tìm kiếm, phát hiện thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thời tiết mưa lớn gây nước đọng tại khu vực tìm kiếm

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, trong ngày, các lực lượng đã xử lý hơn 400m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Bộ Tư lệnh TPHCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất.

Các lực lượng sử dụng máy bơm để xử lý nước ứ đọng tại khu vực tìm kiếm

Do ảnh hưởng của mưa, nhiều vị trí tại khu vực tìm kiếm bị đọng nước, gây khó khăn cho quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các lực lượng phải sử dụng máy bơm hút nước để tiếp tục đào, xử lý đất và mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Các bộ hài cốt phát hiện trong ngày được thu thập, bảo quản cẩn trọng theo quy trình, phục vụ công tác xác minh và các bước tiếp theo.

Các bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập trong ngày 29-9

Tính từ ngày 23-6 đến hết ngày 29-9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 672 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 299 bộ có di vật kèm theo. Cụ thể, 639 bộ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.