Vừa qua, vở diễn múa đương đại “Thu Hương” diễn ra tại không gian sảnh chính chợ Đồng Xuân, thu hút hàng trăm người tới chiêm ngưỡng.

Tác phẩm là một trong những hoạt động thuộc chương trình “Hà Nội Sáng Đèn”, do Lên Ngàn, Korzo Theatre và Hang Thỏ Creatives đồng tổ chức với sự phối hợp của Công ty cổ phần Đồng Xuân, trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Không lựa chọn nhà hát hay sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp, “Thu Hương” được đưa vào không gian chợ Đồng Xuân.

Sự thay đổi bối cảnh trình diễn góp phần mở rộng cách công chúng tiếp cận nghệ thuật biểu diễn, tạo thêm những lớp lang nghệ thuật cho tác phẩm.

Tác phẩm “Thu Hương” do biên đạo múa Tú Hoàng phát triển cùng Korzo và NDT tại Hà Lan năm 2025 , với sự tham gia biểu diễn của Isabel Nguyễn Đào (Na Uy) và Trần Công Tuấn Anh (Hà Lan).

Đáng chú ý, vở diễn sử dụng chất liệu Chầu Văn gắn với thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu mang đặc trưng âm nhạc và chứa đựng những yếu tố văn hóa, tâm linh, diễn xướng dân gian của người Việt.

Biên đạo Tú Hoàng cho biết, “ Thu Hương” trong tác phẩm cũng chính là tên người mẹ của mình. Tác phẩm vì thế mang ý nghĩa tri ân người mẹ, đồng thời thể hiện tình cảm của một người con xa quê dành cho Việt Nam. (Ảnh: Mẹ của biên đạo Tú Hoàng chăm chú theo dõi vở diễn).

Qua hình thức múa đôi, hai nghệ sĩ đã thể hiện mối liên hệ giữa con người với cội nguồn văn hóa và những cảm xúc được truyền tải bằng ngôn ngữ hình thể.

Khi được đưa vào một tác phẩm múa đương đại, chất liệu này không đơn thuần đóng vai trò tạo không khí mà trở thành một phần của ngôn ngữ nghệ thuật, gợi mở những liên tưởng về ký ức văn hóa và sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Cũng theo biên đạo múa Tú Hoàng, giữa không gian mang dấu ấn của sinh hoạt cộng đồng, những điều tưởng chừng riêng tư như tình mẫu tử, sự chăm sóc và tình cảm gia đình được đặt trong một không gian công cộng mở rộng thành câu chuyện về sự gắn bó giữa con người với cội nguồn.

Đây cũng là tinh thần mà dự án “Hà Nội Sáng Đèn” hướng tới khi đưa các hoạt động nghệ thuật đến những địa điểm mang giá trị biểu tượng của Thủ đô. Sự kết nối giữa các địa điểm còn được thể hiện qua việc khai thác âm thanh xung quanh bối cảnh (field recording), nhạc cụ truyền thống như: Đàn tỳ bà, đàn nguyệt, đàn tranh, sáo... và các câu chuyện gắn liền với những tác phẩm nổi bật nhất của nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Giám tuyển của chuỗi hoạt động “ Hà Nội sáng đèn” Nguyễn Quốc Hoàng Anh cho biết, chương trình được triển khai tại nhiều không gian văn hóa, công cộng của Thủ đô, dù có vị trí địa lý khác nhau, các địa điểm đều mang các dấu ấn riêng về lịch sử, văn hóa và đời sống Hà Nội, như: Tháp nước Hàng Đậu gắn với các biến chuyển lịch sử của thành phố, chợ Đồng Xuân gợi nhắc không khí Kẻ Chợ Thăng Long xưa, rạp Đông Đô và rạp Chuông Vàng từng là những không gian trình diễn tuồng, chèo, cải lương.