Mua, dùng pin sạc dự phòng thế nào để hạn chế nguy cơ cháy nổ?

Nguyên nhân gây nổ sạc dự phòng từ thói quen phổ biến

Sạc thời gian dài

Khi pin đã đầy nhưng vẫn tiếp tục được sạc sẽ gây ra áp lực cho các linh kiện bên trong pin. Một số sản phẩm không có cơ chế tự động ngắt khi pin đầy, có thể dẫn đến hiện tượng quá nhiệt, tiềm ẩn nguy cơ nổ pin.

Sạc bị nóng quá mức nhiệt độ vượt quá ngưỡng cho phép gây ra cháy nổ. (Ảnh minh họa)

Nguồn điện quá tải hoặc không ổn định

Khi pin được sạc ở một nguồn điện không ổn định quá cao hoặc quá thấp, sạc dự phòng lúc này sẽ bị quá tải. Sự chênh lệch áp suất và nhiệt độ bên trong pin, làm tăng nguy cơ phát nổ.

Sạc bị hư hỏng

Vỏ sạc bị nứt, méo mó hoặc các tiếp điểm bị oxi hóa có thể gây ra hiện tượng chập chờn, phóng điện, làm tăng nguy cơ cháy nổ.

Sạc dự phòng bị va đập, rơi vỡ hoặc các linh kiện bên trong bị hỏng có thể gây ra hiện tượng chập chờn, phóng điện. Điều này làm tăng nhiệt độ pin và dẫn đến cháy nổ sạc dự phòng.

Sạc kém chất lượng

Các sạc dự phòng giá rẻ thường sử dụng pin kém chất lượng, mạch điện đơn giản và thiếu các hệ thống bảo vệ an toàn. Điều này khiến pin dễ bị quá tải, ngắn mạch và dẫn đến cháy nổ.

Sạc bị nóng quá mức

Việc sạc liên tục hoặc sử dụng sạc dự phòng trong môi trường nhiệt độ cao làm tăng nhiệt độ bên trong pin. Khi nhiệt độ vượt quá ngưỡng cho phép, các phản ứng hóa học bên trong pin trở nên mất kiểm soát, gây ra cháy nổ. Vừa sạc vừa dùng điện thoại cũng là một lý do khiến sạc bị nóng quá mức do phải làm việc liên tục.

Cách mua pin chất lượng

Đại diện ngành hàng phụ kiện hệ thống FPT Shop cho biết chất lượng của pin sạc dự phòng đến từ hai yếu tố: pin và bo mạch bên trong.

Người dùng nên lựa chọn những thương hiệu sản phẩm có tiếng trên thị trường.

“Một pin sạc dự phòng chính hãng tối thiểu cần đảm bảo các tính năng an toàn sau: Lõi pin chính hãng, đảm bảo đúng dung lượng và chống cháy nổ, sạc được nhiều lần; Bo mạch chính hãng sản xuất, có trang bị chip tự ngắt nguồn khi sạc đầy, bộ vi xử lý ổn định cường độ dòng điện khi sạc; Vỏ pin có khả năng cách nhiệt tốt”.

Tuy nhiên, theo bà Phan Hoàng Bích Khuê, trưởng bộ phận hàng phụ kiện Thế Giới Di Động, trong thực tế, cũng giống như nhiều sản phẩm điện khác, không có công cụ dân dụng hay gia dụng để kiểm tra chất lượng sản phẩm điện cho đến khi người tiêu dùng thực sự sử dụng và cảm nhận sản phẩm.

Do đó, “khuyến nghị người dùng lựa chọn những thương hiệu sản phẩm có tiếng trên thị trường, hàng chính hãng, hay các đơn vị bán lẻ phân phối hàng chính hãng, các đơn vị có kinh nghiệm lâu năm trong việc bán pin sạc dự phòng với chính sách bảo hành tốt, đó chính là điểm đảm bảo cho chất lượng sản phẩm”, bà Khuê nói.

Trong khi đó, theo nhận định của đại diện FPT Shop, các loại pin sạc dự phòng không rõ xuất xứ, trôi nổi trên thị trường hiện nay tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ. Nguy cơ cao nhất là khi bỏ vào cốp xe máy hoặc những nơi có nhiệt độ cao, bởi sạc dự phòng giả sẽ bị phồng pin hoặc nổ.

“Sau một thời gian dùng sạc dự phòng giả, người dùng có thể thấy pin điện thoại rất mau hết. Nguyên nhân là do cường độ sạc từ pin dự phòng vào pin điện thoại không ổn định, sẽ nhanh làm chai pin điện thoại. Dung lượng thực tế của sạc dự phòng giả chênh lệch rất nhiều so với thông số ghi trên vỏ sạc.

Chằng hạn vỏ có thể ghi 20.000 mAh nhưng dung lượng thực tế chỉ có 4.000 mAh, sử dụng được 1-2 tháng đã hỏng trong khi sạc dự phòng chính hãng có thể dùng đến 2-3 năm”, đại diện FPT Shop cho biết.

Do đó, khi chọn mua pin sạc dự phòng, người dùng cần lưu ý những điểm sau: Kiểm tra tem nhập khẩu trên vỏ hộp phải có thông tin xuất xứ, tên sản phẩm, nhà sản xuất, nơi sản xuất, nhà nhập khẩu rõ ràng; Một số thương hiệu pin sạc người tiêu dùng có thể kiểm tra hàng chính hãng trên web ngay lúc mua bằng cách quét mã QR; Thời gian bảo hành sạc dự phòng đủ chất lượng là 12 tháng, các loại pin sạc chỉ dám bảo hành từ 1-3 tháng không nên mua; Các loại pin sạc dự phòng bán trôi nổi hoặc online giá rẻ chỉ 100.000 - 200.000 đồng nhưng quảng cáo dung lượng 10.000 mAh trở lên là không đáng tin.

Cách sử dụng an toàn

Để sử dụng pin sạc dự phòng an toàn và hạn chế tối thiểu nguy cơ cháy nổ, các chuyên gia khuyến nghị khi dùng pin sạc dự phòng để sạc cho thiết bị điện tử khác, người dùng cần lưu ý “cáp sử dụng kèm theo pin sạc dự phòng là cáp có dòng điện phù hợp với pin và thiết bị được sạc. Không nên sử dụng cáp có tình trạng bị đứt hoặc gãy lớp vỏ bọc bên ngoài, để lộ phần lõi bên trong vì nguy cơ rò điện là có thể xảy ra”.

Người dùng tuyệt đối không để pin sạc dự phòng đang sạc trên bề mặt kém toả nhiệt. (Ảnh minh họa)

Người dùng cũng không nên vừa sạc cho thiết bị (điện thoại/máy tính bảng) vừa sử dụng với cường độ lớn/thời gian kéo dài (chơi game/xem phim…). Lý do là lượng điện vừa sạc vừa xả cho điện thoại và pin sạc dự phòng cao hơn so với điều kiện thông thường trong tiêu chuẩn sử dụng của cả thiết bị và pin dẫn đến cả hai đều phát nhiệt. Nếu gặp điều kiện bất lợi khác thì có khả năng dẫn đến phát hoả.

Riêng với trường hợp cắm điện để sạc cho pin sạc dự phòng, người dùng cần tìm hiểu (đọc hướng dẫn sử dụng) xem pin sạc của mình có thời gian sạc đầy trong bao lâu. Hiện nay, hầu hết pin sạc dự phòng có thời gian sạc đầy từ 2 giờ - 8 giờ (tuỳ vào dung lượng pin). Mặc dù hầu hết pin sạc đều tự ngắt khi sạc đầy nhưng người dùng cũng không nên cắm sạc liên tục cho pin.

Đặc biệt, người dùng tuyệt đối không để pin sạc dự phòng đang sạc bên bề mặt kém toả nhiệt (như nệm, gối, ghế salon…), hoặc trên bề mặt thiết bị điện khác (Laptop, iPad…), hoặc gần thiết bị điện đang hoạt động (gần microwave, bếp điện...).

Ngoài ra, trước khi sạc, người dùng cần lau chùi khô ráo tay và thiết bị; không nên để sạc pin nguyên đêm hoặc trong thời gian dài và cũng không nên để pin cạn mới sạc sẽ làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của pin.

Khi bảo quản, người dùng nên để pin ở nơi khô ráo, tránh ẩm ướt và tránh tiếp xúc với các chất liệu ăn mòn. Hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hay nơi có nhiệt độ cao, nơi ẩm thấp. Đặc biệt, không sử dụng chất tẩy rửa để vệ sinh pin sạc dự phòng.