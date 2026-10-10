Mùa du lịch Tuần lễ vàng tiết kiệm nhất của người Trung Quốc 4 năm qua

Du khách tại khu thắng cảnh núi Minh Sa và suối Nguyệt Nha, thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, ngày 29/9. Ảnh: VCG.

Theo Reuters, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 7 ngày năm nay (Tuần lễ vàng), người Trung Quốc tiếp tục dành nhiều thời gian cho du lịch, song mức chi tiêu không tăng tương ứng. Dữ liệu cho thấy nhu cầu đi lại vẫn mạnh, nhưng du khách có xu hướng cân nhắc kỹ hơn về ngân sách, trong bối cảnh niềm tin tiêu dùng chưa phục hồi rõ rệt.

Theo tính toán dựa trên dữ liệu do chính phủ Trung Quốc công bố ngày 9/10, mức chi tiêu bình quân cho mỗi chuyến du lịch nội địa trong Tuần lễ vàng giảm 1,9%, xuống còn 893,92 nhân dân tệ (khoảng 133,51 USD). Năm ngoái, con số này là 911,04 nhân dân tệ.

Đây là mức thấp nhất trong 4 năm kể từ 2022, thời điểm các biện pháp hạn chế phòng chống Covid-19 nghiêm ngặt khiến chi tiêu bình quân mỗi chuyến đi giảm xuống còn 680,60 nhân dân tệ.

Người phụ nữ chụp ảnh tại Đàn Tế Thiên (Công viên Thiên Đàn) tại Bắc Kinh, Trung Quốc, phía sau là khung cảnh du khách đông nghịt, ngày 1/10. Ảnh: Reuters.

Tuần lễ vàng (bắt đầu từ ngày 1/10) là kỳ nghỉ quan trọng tại Trung Quốc, thường được xem là thước đo sức mua và niềm tin tiêu dùng. Năm nay, dù chi tiêu nội địa suy yếu, nhu cầu du lịch nước ngoài của người dân tăng mạnh.

Theo Trip.com Group, lượng đặt phòng khách sạn ở nước ngoài từ 7 đêm tăng 123% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi các hành trình kết hợp nhiều điểm đến tăng 84%.

Dù kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 7 ngày, ngắn hơn năm ngoái một ngày, nhiều người kết hợp với Tết Trung thu (25-27/9) để nghỉ tới 13 ngày. Hơn một nửa vé máy bay quốc tế đặt qua Trip.com Group có ngày khởi hành trước 1/10, với thời gian chuyến đi trung bình hơn 9 ngày.

Tại thị trường khách sạn nội địa, doanh thu phòng bình quân trên mỗi phòng sẵn có giảm 0,5% trong giai đoạn 1-5/10 so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu InnHome do các nhà phân tích Jefferies dẫn lại. Giá phòng trung bình mỗi ngày giảm khoảng 2%.

Du khách tham quan Đàn Tế Thiên (Công viên Thiên Đàn) trong ngày Quốc khánh Trung Quốc, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 1/10. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, sự thận trọng còn thể hiện ở thị trường điện ảnh. Doanh thu phòng vé dịp Quốc khánh đạt 1,16 tỷ nhân dân tệ, giảm 36,6% so với năm ngoái và thấp nhất trong các kỳ nghỉ Quốc khánh kể từ năm 2014, theo Maoyan. Ngân hàng Citibank (thuộc tập đoàn Citigroup) cho rằng kết quả này một phần do thiếu phim bom tấn và người dân chuyển sang du lịch.

Dù vậy, triển vọng du lịch nước ngoài vẫn tích cực. Spring Tour, bộ phận du lịch của Spring Group tại Thượng Hải, cho biết lượng hồ sơ xin thị thực trong tháng 9 tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Các điểm đến được quan tâm gồm Italy, Tây Ban Nha, Pháp, Australia, Mỹ và Canada. Doanh nghiệp dự báo nhu cầu có thể tiếp tục tăng trong quý IV và năm tới.