Mùa du lịch cuối năm và Tết: Xu hướng đặt sớm, chọn tour gần để giữ chi phí

Khi năm cũ dần khép lại, nhu cầu đi lại, nghỉ dưỡng và về quê của các gia đình bước vào cao điểm. Du lịch cuối năm và dịp Tết không chỉ là chuyện nghỉ ngơi mà còn là một khoản chi đáng kể, đặc biệt với chi phí vé máy bay và tour thường tăng mạnh vào mùa cao điểm. Nắm được một vài xu hướng và nguyên tắc đơn giản sẽ giúp mỗi gia đình vừa có chuyến đi trọn vẹn, vừa không để chi phí vượt kế hoạch.

Giá vé và tour biến động mạnh theo mùa cao điểm

Thực tế nhiều mùa cao điểm cho thấy giá vé máy bay nội địa biến động mạnh, tăng đáng kể vào các dịp lễ, Tết và cuối tuần, rồi hạ nhiệt ở thời điểm thấp điểm. Giá tour trọn gói cũng nhích lên theo, phần lớn do chi phí vé máy bay đẩy lên. Một nguyên tắc đã được kiểm chứng qua nhiều mùa là người đặt sớm thường giữ được mức giá tốt hơn, khi nguồn vé giá rẻ còn dồi dào, trong khi càng sát ngày đi, giá càng dễ tăng và lựa chọn càng hạn chế.

Với vé máy bay nội địa, Nhà nước áp dụng giá trần theo cự ly đường bay, nghĩa là có một mức giá tối đa cho từng chặng. Đây là thông tin hữu ích để người tiêu dùng đối chiếu, biết đâu là mức giá hợp lý và tránh mua phải mức bị đội lên bất thường. Người đi nên kiểm tra quy định giá trần hiện hành khi cần, bởi các mức này có thể được điều chỉnh theo thời gian.

Xu hướng chọn tour gần, ngắn ngày và linh hoạt

Một xu hướng rõ nét những mùa gần đây là nhiều gia đình và doanh nghiệp lữ hành ưu tiên tour gần, ngắn ngày thay vì các hành trình dài và xa. Lý do vừa đến từ chi phí, khi tour gần giúp tiết kiệm vé máy bay và thời gian, vừa phù hợp với nhịp sống bận rộn cuối năm.

Ảnh minh họa

Du lịch nội địa, đặc biệt tới các điểm đến trong tầm di chuyển đường bộ, vì thế được ưa chuộng hơn. Bên cạnh đó, hình thức tự đặt dịch vụ linh hoạt qua các nền tảng trực tuyến cũng ngày càng phổ biến, cho phép gia đình chủ động so sánh và lựa chọn theo ngân sách.

Sự dịch chuyển này mang lại lợi ích thiết thực: chi phí hợp lý hơn, ít rủi ro hơn và trải nghiệm vừa sức. Tuy nhiên, với các điểm đến và thời điểm cao điểm, việc đặt sớm vẫn quan trọng, bởi không chỉ vé máy bay mà cả phòng lưu trú cũng khan hiếm và tăng giá khi tới sát ngày.

Cách giữ chi phí cho chuyến đi của gia đình

Để một chuyến đi cuối năm hay Tết không trở thành gánh nặng, sự chuẩn bị sớm là yếu tố quyết định. Gia đình nên lên kế hoạch và đặt vé, phòng từ sớm, so sánh giá giữa các hãng, nền tảng và cân nhắc đi vào thời điểm ít cao điểm hơn nếu linh hoạt được.

Việc đặt dịch vụ qua kênh chính thức, uy tín giúp tránh rủi ro lừa đảo vé giả, tour ma vốn xuất hiện nhiều vào mùa cao điểm. Khi thanh toán, nên cẩn trọng với yêu cầu chuyển khoản đặt cọc cho tài khoản cá nhân lạ, và giữ lại xác nhận đặt chỗ, hóa đơn.

Du lịch là nhu cầu chính đáng và là cách để các gia đình gắn kết sau một năm vất vả. Nhưng giống như mọi khoản chi lớn, một chuyến đi đáng nhớ nên đi cùng sự tính toán hợp lý. Đặt sớm, chọn hành trình vừa sức và giữ ngân sách rõ ràng, đó là cách để niềm vui của chuyến đi không bị cái giá phải trả làm lu mờ.

Giữ chi phí cho chuyến đi cuối năm, Tết

Đặt vé, phòng sớm; so sánh giá nhiều hãng, nền tảng; linh hoạt thời điểm nếu có thể.

Đối chiếu giá vé nội địa với quy định giá trần theo cự ly.

Ưu tiên tour gần, ngắn ngày để tiết kiệm chi phí và thời gian.

Đặt qua kênh chính thức, cảnh giác đặt cọc cho tài khoản cá nhân lạ; giữ xác nhận, hóa đơn.