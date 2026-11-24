Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) Võ Hải Sơn cho biết ngày 19/11, WHO công bố đánh giá nguy cơ ban đầu đối với biến thể SARS-CoV-2 PJ.2.1, xếp dòng virus này vào nhóm biến thể cần theo dõi (VUM).

Theo WHO, tỷ lệ PJ.2.1 trong các mẫu bệnh phẩm được giải trình tự có xu hướng tăng tại một số quốc gia. Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng xác định biến thể này gây bệnh nặng hơn hoặc có khả năng lây truyền từ người sang người cao hơn các biến thể đang lưu hành.

Trên cơ sở dữ liệu hiện có, WHO đánh giá nguy cơ gia tăng thêm đối với sức khỏe cộng đồng do PJ.2.1 trên phạm vi toàn cầu ở mức thấp, dù độ tin cậy của đánh giá còn thấp. Ảnh: NB&CL

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Infection, đặc điểm đáng chú ý của PJ.2.1 là tích lũy 25 biến đổi di truyền so với biến thể trước. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ghi nhận khả năng gắn với thụ thể ACE2 của biến thể này có thay đổi. ACE2 là protein trên bề mặt tế bào người, đóng vai trò như một điểm tiếp nhận giúp virus xâm nhập tế bào.

PJ.2.1 được phát hiện lần đầu tại Canada vào tháng 5/2026, sau đó xuất hiện ở Brazil vào cuối tháng 8. Theo Viện Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) của Brazil, trong đợt giám sát tại thành phố Rio de Janeiro, biến thể này được phát hiện trong 96/167 mẫu được giải trình tự, tương đương 58%, thu thập từ ngày 17/10 đến 6/11/2026. Dòng virus cũng được ghi nhận tại một số bang khác của Brazil.

Tại Argentina, các nhà khoa học thuộc Đại học Quốc gia La Plata phát hiện PJ.2.1 trong ba mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân điều trị tại một bệnh viện ở tỉnh Buenos Aires, gồm hai trẻ sơ sinh và một người trưởng thành.

Dù có những thay đổi về di truyền và đặc điểm gắn thụ thể, hiện chưa đủ bằng chứng cho thấy PJ.2.1 né tránh miễn dịch tốt hơn các biến thể trước, làm tăng tỷ lệ nhập viện hoặc gây ra các triệu chứng khác biệt. Một số dữ liệu nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy kháng thể ở người đã tiêm vaccine COVID-19 vẫn có khả năng nhận diện, vô hiệu hóa biến thể này.

Các thông tin ghi nhận tại Argentina cho thấy số ca mắc nhẹ có xu hướng tăng, chưa ghi nhận diễn biến nặng ở nhóm bệnh nhi; trong khi một số trường hợp ở người trưởng thành có biểu hiện nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, những ghi nhận này chưa đủ để kết luận về mức độ nghiêm trọng của bệnh do PJ.2.1 gây ra.

Theo Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Võ Hải Sơn, Việt Nam đang bước vào mùa Đông - Xuân, thời tiết thay đổi về nhiệt độ, độ ẩm. Cùng với đó, hoạt động giao lưu, đi lại và tập trung đông người có xu hướng gia tăng trong dịp cuối năm và Tết, có thể làm tăng nguy cơ lây truyền các bệnh qua đường hô hấp, trong đó có Covid-19.

Nguy cơ lây nhiễm có thể cao hơn tại những nơi đông người, không gian kín, thông khí kém. Vì vậy, dù WHO hiện đánh giá nguy cơ bổ sung do PJ.2.1 ở mức thấp, người dân vẫn cần duy trì các biện pháp phòng bệnh, nhất là trong giai đoạn giao mùa và dịp tập trung đông người. Ảnh: Duy Tính

Người dân cần thực hiện vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên; đeo khẩu trang khi có triệu chứng bệnh đường hô hấp hoặc khi đến cơ sở y tế, nơi đông người; hạn chế tiếp xúc gần với người có biểu hiện mắc bệnh. Khi có triệu chứng nghi ngờ, cần theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám khi cần thiết.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người mắc bệnh nền và các nhóm có nguy cơ cao, chủ động tiêm vaccine theo hướng dẫn của ngành y tế.

Cục Phòng bệnh đề nghị các đơn vị truyền thông cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về tình hình dịch bệnh và biện pháp phòng, chống Covid-19, tránh tâm lý chủ quan nhưng cũng không gây hoang mang trước những thông tin chưa được kiểm chứng.