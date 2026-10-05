Mưa dông và lốc, sét đã làm 4 người bị thương và nhiều thiệt hại

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17 giờ ngày 5/10, mưa dông, lốc, sét đã làm 4 người bị thương do sét đánh tại Sơn La; 35 nhà bị tốc mái (Điện Biên 13, Hà Tĩnh 22); 3ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, 16 chuồng trại bị hư hỏng, 70m tường rào bị đổ (Điện Biên).

Riêng tỉnh Lâm Đồng từ ngày 2-5/10, mưa lớn đã làm 1 nhà hư hỏng, 54 nhà bị ngập (hiện nước đã rút, người dân đã trở về nhà); 244ha lúa và 79ha cây trồng khác bị ngập úng; 6 vị trí đường tỉnh bị sạt lở (đã được xử lý, thông tuyến). Ước thiệt hại khoảng 4,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức hỗ trợ gia đình người bị nạn, huy động lực lượng giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ có mưa rất to. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ và có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa lớn có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Cùng với đó, từ 19 giờ 30 phút ngày 5/10 đến 00 giờ 30 ngày 6/10, khu vực tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ từ 10-30mm, có nơi trên 40mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại các xã, phường: Đức Cơ; Ia Chia, Ia Dơk, Ia Dom, Ia Grai, Ia Krái, Ia Krêl, Ia Ly, Ia O, Ia Phí, Krong. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi thực hiện nghiêm văn bản số 56/BCĐ-BNNMT, ngày 5/10 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia trong đó tập trung vào việc theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn...

Các tỉnh, thành phố chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm chủ động đón lũ, đảm bảo an toàn công trình và hạ du... Các địa phương tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá để nhân dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.