Mưa dông tiếp diễn tại Trung Bộ và Nam Bộ, Bắc Biển Đông gió mạnh

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa dông tiếp tục xuất hiện tại nhiều địa phương từ Trung Bộ đến Nam Bộ, trong khi vùng biển Bắc Biển Đông duy trì gió Đông Bắc mạnh, biển động. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể xảy ra, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và hoạt động hàng hải.

Tại khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, ngày và đêm 11/10 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến 20–40 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70 mm.

Quốc lộ 1A qua Quảng Ngãi vẫn ngập. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Trước đó, trong đêm 10/10 và sáng sớm 11/10, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai đã xuất hiện mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa ghi nhận từ 19 giờ ngày 10/10 đến 3 giờ ngày 11/10 tại một số trạm vượt 60 mm, trong đó Hồng Trung (TP Huế) đạt 74,8 mm, Hòa Phước (TP Đà Nẵng) 68,6 mm và thị trấn Bình Dương (Gia Lai) 60,4 mm.

Tại Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, mưa dông chủ yếu tập trung vào chiều và đêm 11/10, với lượng mưa phổ biến 10–30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm.

Trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Mưa lớn cục bộ cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở mức cấp 1.

Trên biển, ngày 11/10, vùng biển Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 2–3 m. Đến đêm cùng ngày, gió Đông Bắc giảm xuống cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển vẫn động, sóng cao 2–3 m.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 11/10, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7–8 và sóng biển cao trên 2 m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển ở mức cấp 2. Dự báo từ ngày 12/10, hoạt động của gió trên các vùng biển có xu hướng yếu dần.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C.Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc (Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc (Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.