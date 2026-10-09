Mưa dông phức tạp tại Tân Sơn Nhất, quản lý bay tăng cường ứng trực

Nhiều chuyến bay phải bay chờ, chuyển hướng

Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), mưa dông mạnh trong hai ngày 7 và 8/10 đã làm suy giảm điều kiện khí tượng tại khu vực TP.HCM, ảnh hưởng đến hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Mưa dông ảnh hưởng đến hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong hai ngày 7 và 8/10. (Ảnh: VATM).

Cụ thể, ngày 7/10, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận ba đợt mưa mạnh kèm dông sét. Các vùng mây đối lưu phát triển và di chuyển vào khu vực sân bay, có thời điểm khiến tầm nhìn giảm xuống còn 800m, ảnh hưởng đến điều kiện tiếp cận, hạ cánh của tàu bay.

Sau khi mưa giảm cường độ, điều kiện khí tượng từng bước cải thiện, hoạt động bay được tổ chức trở lại phù hợp với tình hình thực tế. Theo hệ thống quan trắc khí tượng tự động AVIMET, tổng lượng mưa trong ngày tại khu vực sân bay đạt hơn 96mm.

Đến tối 8/10, mưa rào mạnh tiếp tục xuất hiện tại khu vực, có thời điểm khiến tầm nhìn giảm xuống 1.500m, kèm theo gió giật mạnh và hiện tượng gió đứt. Những điều kiện thời tiết bất lợi này ảnh hưởng đến hoạt động bay tại khu vực tiếp cận Tân Sơn Nhất và vùng trời liên quan.

Do ảnh hưởng của thời tiết, một số chuyến bay phải bay chờ, thực hiện tiếp cận lại hoặc chuyển hướng đến sân bay dự bị.

Tăng cường phối hợp, điều hành bay trong thời tiết bất lợi

Trước diễn biến mưa dông phức tạp, Trung tâm Khí tượng hàng không Tân Sơn Nhất duy trì theo dõi sát tình hình, liên tục cập nhật các bản tin quan trắc, dự báo, cảnh báo và tư vấn khí tượng phục vụ điều hành bay.

Trong ngày 8/10, các bản tin cảnh báo mưa dông, gió đứt được phát hành theo diễn biến thực tế. Thông tin khí tượng cũng được trao đổi với các đơn vị liên quan, hỗ trợ đánh giá tình hình và chủ động xây dựng phương án khai thác phù hợp.

Trên cơ sở thông tin khí tượng và tình hình khai thác, các đơn vị trong hệ thống quản lý bay phối hợp triển khai công tác điều phối luồng không lưu và điều hành tàu bay.

Cụ thể, Trung tâm Quản lý luồng không lưu phối hợp với các cơ sở điều hành bay và đơn vị liên quan theo dõi, đánh giá tình hình, phục vụ điều tiết luồng không lưu phù hợp với điều kiện khai thác.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh (ACC Hồ Chí Minh) cùng các cơ sở kiểm soát tiếp cận và tại sân Tân Sơn Nhất phối hợp điều hành tàu bay, xử lý các tình huống phát sinh theo diễn biến thời tiết và yêu cầu bảo đảm an toàn.

Đại diện VATM cho biết, việc duy trì trao đổi thông tin giữa cơ sở khí tượng hàng không, Trung tâm Quản lý luồng không lưu và các cơ sở kiểm soát không lưu có ý nghĩa quan trọng trong ứng phó với thời tiết bất lợi. Thông tin được cập nhật kịp thời giúp các đơn vị chủ động phối hợp, tổ chức hoạt động bay phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần bảo đảm an toàn, điều hòa và hiệu quả khai thác.

Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng hàng không, trong nửa đầu tháng 10, khu vực Nam Bộ còn có khả năng xuất hiện nhiều ngày mưa dông, trong đó có những đợt dông mạnh kèm sét.

Trước diễn biến thời tiết còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp trong giai đoạn chuyển mùa, VATM sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị theo dõi sát tình hình, nâng cao chất lượng quan trắc, dự báo và cảnh báo khí tượng hàng không.

Đồng thời, các đơn vị thuộc VATM được yêu cầu duy trì trao đổi thông tin, tăng cường phối hợp trong quản lý luồng không lưu và điều hành bay, hỗ trợ các đơn vị liên quan chủ động phương án khai thác.

Các giải pháp này nhằm góp phần bảo đảm hoạt động bay an toàn, điều hòa, hiệu quả, đồng thời hạn chế tác động của thời tiết bất lợi đến hoạt động khai thác hàng không.