Từ những mảng giấy màu rực rỡ tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, nhiều bạn trẻ, du khách có dịp làm quen với tranh dân gian Hàng Trống. Điều đọng lại sau trải nghiệm không chỉ là một sản phẩm tự tay hoàn thiện, mà còn là sự tò mò, mong muốn tìm hiểu và chia sẻ về dòng tranh gắn với đời sống văn hóa của người Hà Nội xưa.