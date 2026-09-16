Mùa đông năm nay, rét đậm, rét hại khả năng đến muộn

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, từ tháng 10/2026 đến tháng 3/2027, trạng thái El Nino tiếp tục diễn biến mạnh, có thể ảnh hưởng đáng kể đến nền nhiệt và quy luật thời tiết tại Việt Nam.

Hiện tại, El Nino ở ngưỡng cường độ rất mạnh, với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực xích đạo Trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương (Nino 3.4) trong tuần thứ hai của tháng 9/2026 đạt 2 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo trong giai đoạn tháng 10-12/2026, xác suất El Nino đạt cường độ rất mạnh lên tới 98%, tăng 5% so với nhận định cùng thời kỳ được đưa ra trong tháng trước.

Sang tháng 1-3/2027, hiện tượng này được dự báo tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh, dù xác suất có xu hướng giảm. Nhiều khả năng El Nino còn kéo dài đến những tháng đầu mùa hè năm 2027.

Trong bối cảnh đó, không khí lạnh được dự báo hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Theo dự báo, các đợt rét đậm, rét hại trong thời kỳ tới có khả năng xuất hiện muộn hơn quy luật khí hậu. Số ngày rét đậm, rét hại cũng được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm.

Cùng với dự báo không khí lạnh hoạt động yếu, nhiệt độ trung bình trên cả nước trong những tháng tới được nhận định cao hơn trung bình nhiều năm. Trong tháng 10-11/2026 và tháng 2-3/2027, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C, có nơi cao hơn. Riêng tháng 12/2026 và tháng 1/2027, nền nhiệt tại các khu vực phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C.

Mặt khác, trong tháng 10, mưa vừa, mưa to còn có khả năng xuất hiện ở các khu vực trên phạm vi cả nước. Sang tháng 11, mưa vừa, mưa to có xu hướng xảy ra ít hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung chủ yếu ở khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý khả năng thiếu hụt mưa trong các tháng chính mùa mưa (tháng 10-11/2026) tại khu vực miền Trung. Trong khi đó, mùa mưa tại Tây Nguyên và Nam Bộ có thể kết thúc sớm.

Chính vì vậy, trong giai đoạn còn lại của năm nay, dòng chảy trên các lưu vực sông và hồ chứa có xu thế thấp hơn trung bình nhiều năm, nguy cơ cao thiếu hụt nguồn nước diện rộng ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ trong mùa khô năm 2026-2027.