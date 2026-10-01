Mưa dông làm tốc mái 44 căn nhà, An Giang khẩn trương hỗ trợ người dân

Một căn nhà của người dân xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang, bị tốc mái hoàn toàn sau trận mưa dông kèm giông lốc tối 30/9. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Sau trận mưa dông kèm gió mạnh xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang đêm 30/9, khiến hàng chục căn nhà bị tốc mái, cây xanh gãy đổ, sáng 1/10, nhiều xã, phường trong tỉnh An Giang đã khẩn trương rà soát thiệt hại, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tại xã Tân Hiệp (An Giang), mưa dông, gió mạnh làm tốc mái 40 căn nhà, trong đó 6 căn bị tốc mái hoàn toàn; không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi xảy ra dông lốc, Ủy ban Nhân dân xã huy động lực lượng Công an, Quân sự và Ban lãnh đạo các ấp hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Địa phương tiếp tục rà soát, thống kê mức độ thiệt hại để có phương án hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng.

Tại xã Cù Lao Giêng, mưa dông kèm dông lốc làm tốc mái 4 căn nhà tại các ấp Tấn Quới, Tấn Thuận và Bình Phú, ước thiệt hại khoảng 60 triệu đồng. Trong sáng 1/10, lãnh đạo xã đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình; đồng thời huy động lực lượng Công an, Quân sự và các ấp hỗ trợ dọn dẹp cây đổ, sửa chữa, lợp lại mái nhà. Địa phương hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ bị ảnh hưởng để các gia đình có thêm điều kiện khắc phục thiệt hại, ổn định chỗ ở.

Tại xã Phú Hòa, mưa dông làm nhiều cây xanh tại tuyến bờ Kênh Phú Tây, thuộc ấp Kinh Đào và ấp Hòa Tây B, gãy, đổ, ảnh hưởng đến việc đi lại. Sáng 1/10, lực lượng Quân sự địa phương phối hợp người dân cưa, cắt, di dời cây đổ, thu dọn cành nhánh, nhanh chóng giải phóng mặt đường, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Tại phường Mỹ Thới, mưa lớn kèm dông lốc làm một số nhà dân bị tốc mái, biển hiệu, cây xanh hư hỏng, gãy đổ, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông tại một số khu vực.

Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo các ngành chuyên môn và lực lượng tại chỗ khẩn trương kiểm tra, nắm tình hình, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, xử lý các điểm bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn và ổn định sinh hoạt.

Trong sáng ngày 1/10, Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Thới, An Giang cũng đã trao hỗ trợ các hộ dân với số tiền 1 triệu đồng đối với hộ có nhà bị tốc mái hoàn toàn và 500 nghìn đồng đối với hộ có nhà bị tốc mái một phần, nhằm hỗ trợ các gia đình khắc phục một phần thiệt hại trước mắt.

Hiện các xã, phường trên địa bàn tỉnh An Giang đang thống kê thiệt hại do lốc gây ra và hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại. Việc các địa phương chủ động huy động lực lượng tại chỗ, kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do mưa dông góp phần chia sẻ khó khăn, giúp các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai sớm ổn định cuộc sống./.