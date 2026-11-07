Mưa dông làm sập, tốc mái 15 căn nhà tại xã Trường Xuân

Mưa dông gây thiệt hại tại xã Trường Xuân. Ảnh: Nguyễn Bảo Quyên

Theo UBND xã Trường Xuân, qua thống kê ban đầu, mưa dông làm sập 2 căn nhà, tốc mái 13 căn và gãy 2 trụ điện trung thế. Ngoài ra, nhiều cây xanh bị đổ ngã, gây cản trở giao thông cục bộ trên các đường tỉnh 845, 844 và một số tuyến đường thuộc khu vực trung tâm xã.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo UBND xã Trường Xuân trực tiếp đến các khu vực bị ảnh hưởng kiểm tra tình hình, chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với Ban nhân dân các ấp rà soát, thống kê thiệt hại; đồng thời, thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng.

UBND xã huy động lực lượng Dân quân, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng các lực lượng tại địa phương hỗ trợ người dân thu dọn vật dụng, sửa chữa nhà cửa, khắc phục những hư hỏng, sớm ổn định nơi ở và sinh hoạt.

Các lực lượng chức năng khẩn trương thu dọn cây xanh bị đổ ngã, giải phóng các vị trí ách tắc, bảo đảm giao thông thông suốt; phối hợp với đơn vị quản lý điện kiểm tra, xử lý sự cố gãy 2 trụ điện trung thế, bảo đảm an toàn điện.

Hiện UBND xã Trường Xuân tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với các ấp kiểm tra, xác minh mức độ thiệt hại, kịp thời cập nhật các trường hợp phát sinh. Trên cơ sở đó, địa phương hướng dẫn các hộ dân lập hồ sơ, tham mưu xem xét hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai theo đúng quy định.