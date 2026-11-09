Mưa dông khiến một căn nhà dân tại ấp Tân Thành, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh bị sập.

Theo đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 9/11, mưa dông xảy ra trên địa bàn xã Mộc Hóa khiến một căn nhà dân tại ấp Tân Thành bị sập. Nhiều vật dụng và cấu kiện của căn nhà đổ ra đường, gây cản trở việc đi lại của người dân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Mộc Hóa đã điều động 12 cán bộ, chiến sĩ dân quân phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân địa phương, huy động tổng cộng 20 người khẩn trương triển khai công tác khắc phục.

Mưa dông làm sập nhà dân, dân quân khẩn trương khắc phục.

Các lực lượng tiến hành thu dọn vật dụng, tháo dỡ những cấu kiện bị đổ sập, giải phóng mặt đường nhằm sớm khôi phục hoạt động giao thông trên địa bàn.

Vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 20 triệu đồng. Đến nay, công tác khắc phục hậu quả đã hoàn thành, giao thông qua khu vực được bảo đảm thông suốt, tình hình địa bàn ổn định.

Mưa dông làm sập nhà dân.

Việc nhanh chóng huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa dông thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ dân quân xã Mộc Hóa, góp phần hạn chế ảnh hưởng của thiên tai, bảo đảm an toàn và ổn định đời sống nhân dân.