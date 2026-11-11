Mưa dông làm 3 căn nhà ở xã Hòa Lạc bị thiệt hại

Chính quyền địa phương thăm hỏi, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do mưa dông.

Sáng 11/11, xã Hòa Lạc tổ chức đoàn rà soát tình hình, thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại do mưa dông xảy ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 10/11.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, có 1 căn nhà thiệt hại trên 50%, 2 căn thiệt hại dưới 30%. Rất may, không có thiệt hại về người, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, kiểm tra mức độ thiệt hại. Địa phương cũng hỗ trợ 1 hộ có nhà bị thiệt hại trên 50%.

Căn nhà của 1 trong 3 hộ dân bị tốc mái sau mưa dông tối 10/11.