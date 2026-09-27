Mưa dông gia tăng từ Huế đến Nam Bộ, cảnh báo lốc sét nguy hiểm

Dự báo chiều và tối 27/9, khu vực từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm.

Mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn cũng làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở những vùng trũng, thấp, khu đô thị có khả năng tiêu thoát nước kém. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá được xác định ở cấp 1.

Mưa lớn kết hợp với triều cường gây ngập trên đường 2 tháng 9 ở Phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN

Trước đó, trong đêm 26 và sáng sớm 27/9, khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng đã xuất hiện mưa rào và dông, một số nơi ghi nhận mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 19 giờ ngày 26/9 đến 3 giờ ngày 27/9 tại một số điểm vượt 70 mm. Trong đó, trạm Hồ Thạch Khê, tỉnh Gia Lai ghi nhận 90,8 mm; trạm Ea Sin, tỉnh Đắk Lắk 79,2 mm. Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn cho thấy nguy cơ xảy ra các hiện tượng thiên tai cục bộ vẫn ở mức đáng lưu ý trong ngày 27/9.

Trên biển, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và khu vực vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển có thể cao trên 2m.

Các tàu thuyền hoạt động trên những vùng biển này có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng TP Huế chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.