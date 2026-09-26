Mưa dông diện rộng ở miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ, cảnh báo lốc sét

Theo dự báo, đêm qua và sáng sớm 26/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 25/9 đến 3 giờ ngày 26/9 có nơi trên 40mm. Một số điểm ghi nhận lượng mưa đáng chú ý như Chơm (TP. Đà Nẵng) 55mm, Thôn 9 La Tơi (Quảng Ngãi) 53,8mm, Làng Mít Kom II, Ia O (Gia Lai) 41,4mm.

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Chiều và tối 26/9, nhiều nơi tiếp tục có mưa dông

Trong chiều và đêm 26/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ được dự báo tiếp tục có mưa rào và dông rải rác.

Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng này có thể xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng gây ảnh hưởng đáng kể đến đời sống và hoạt động sản xuất.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở khi mưa lớn cục bộ

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, gây hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, đồng thời ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Đáng chú ý, tại những khu vực có mưa lớn cục bộ, người dân cần đề phòng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.