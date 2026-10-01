Mưa dông cục bộ, đề phòng lốc, sét, mưa đá

Các vùng mây đối lưu phát triển gây mưa rào tại khu vực phường Phan Đình Phùng.

Trong vài giờ tới, các vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển, di chuyển, gây mưa rào, cục bộ có mưa to và dông sét kèm gió mạnh tại các khu vực trên, sau đó có khả năng lan sang các xã, phường: An Khánh, Bá Xuyên, Bách Quang, Đại Phúc, Đồng Hỷ, Quan Triều, Quyết Thắng, Tân Cương, Tân Khánh, Trại Cau, Văn Hán và các khu vực lân cận.

Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông, cơ sở hạ tầng và nguy hiểm đến tính mạng.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1. Các cơ quan, đơn vị và người dân cần theo dõi thông tin thời tiết, chủ động phòng tránh.