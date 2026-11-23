Thói quen đi tất mùa đông nên tránh

Khi nhiệt độ xuống thấp, bàn chân thường dễ bị lạnh, nhất là vào ban đêm. Vì vậy, không ít người có thói quen mang tất trước khi lên giường và giữ nguyên suốt cả đêm để cảm thấy ấm áp, dễ chịu hơn.

Thực tế, đi tất khi ngủ không phải thói quen xấu. Việc giữ ấm bàn chân có thể giúp một số người thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào chất liệu tất, độ vừa vặn và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Đi tất khi ngủ có thể giúp dễ đi vào giấc ngủ hơn

Khi bàn chân lạnh, cảm giác khó chịu có thể khiến cơ thể khó thư giãn. Một đôi tất mềm, vừa vặn giúp giữ ấm bàn chân, tạo cảm giác dễ chịu hơn khi nằm ngủ.

Một số nghiên cứu cho thấy làm ấm bàn chân có thể thúc đẩy giãn mạch ngoại vi, hỗ trợ cơ thể điều hòa nhiệt độ và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đi vào giấc ngủ.

Thói quen này có thể hữu ích với người thường xuyên bị lạnh chân, người cao tuổi hoặc những người sống trong môi trường có nhiệt độ thấp. Tuy nhiên, đi tất không phải biện pháp điều trị mất ngủ và cũng không cần thiết với tất cả mọi người. Nếu cảm thấy nóng hoặc khó chịu, bạn hoàn toàn có thể tháo tất khi ngủ.

Không nên mang tất quá chật suốt đêm

Một đôi tất quá chật có thể gây cảm giác bó quanh cổ chân và bàn chân, để lại vết hằn trên da, khiến người mang khó chịu khi ngủ. Với người có vấn đề về tuần hoàn máu hoặc thường xuyên bị phù chân, việc chọn tất không phù hợp càng cần được chú ý.

Tốt nhất nên chọn tất có kích thước vừa vặn, chất liệu mềm, co giãn tốt và phần chun không siết chặt cổ chân. Tránh sử dụng những đôi tất bó sát, có đường may thô ráp hoặc đã bị biến dạng sau thời gian dài sử dụng.

Người ra nhiều mồ hôi chân nên cân nhắc

Không phải ai cũng có bàn chân khô ráo khi ngủ. Một số người dễ đổ mồ hôi chân, nhất là khi mang tất dày, đắp chăn quá ấm hoặc ngủ trong phòng kín.

Nếu tất bí hơi và giữ ẩm trong thời gian dài, da chân có thể bị ẩm mềm, dễ ngứa ngáy và tạo môi trường thuận lợi cho nấm phát triển.

Với người thường xuyên ra mồ hôi chân, nên chọn tất có khả năng thấm hút tốt, thay tất sạch trước khi ngủ và tuyệt đối không mang tất còn ẩm. Nếu bàn chân vẫn nóng, bí bách hoặc đổ mồ hôi nhiều, không cần cố duy trì thói quen đi tất cả đêm.

Những người nào cần thận trọng khi đi tất ngủ?

Người mắc bệnh tiểu đường, đặc biệt khi đã có biến chứng thần kinh ngoại biên, người bị tuần hoàn máu kém hoặc thường xuyên phù chân cần chú ý hơn khi lựa chọn tất.

Một số trường hợp có thể bị giảm cảm giác ở bàn chân, khó nhận biết tình trạng tất quá chật, cọ xát hoặc gây tổn thương da. Những vết phồng rộp, trầy xước nhỏ nếu không được phát hiện và chăm sóc đúng cách cũng có nguy cơ dẫn đến biến chứng.

Nếu thuộc nhóm này, nên chọn tất vừa vặn, mềm mại, không có đường may gây cọ xát và kiểm tra bàn chân thường xuyên. Người mắc bệnh tiểu đường hoặc có vấn đề về tuần hoàn nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế để được hướng dẫn lựa chọn loại tất phù hợp.

Nhìn chung, đi tất khi ngủ vào mùa đông là thói quen có thể giúp giữ ấm và tăng cảm giác thoải mái, nhưng không phải ai cũng cần thực hiện. Hãy ưu tiên tất sạch, khô, vừa vặn và tháo ra nếu cảm thấy nóng, bí hoặc khó chịu. Quan trọng hơn, cần chú ý đến tình trạng da chân và sức khỏe tuần hoàn thay vì chỉ quan tâm đến việc giữ ấm.