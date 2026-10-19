Mùa đông 2026-2027 ở miền Bắc sẽ ra sao?

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, El Nino đang trong giai đoạn đạt cường độ mạnh nhất và có thể kéo dài đến đầu năm 2027. Hiện tượng khí hậu này được dự báo sẽ ảnh hưởng đến thời tiết Việt Nam, làm gia tăng khả năng mùa đông năm nay ấm hơn thông thường.

Cụ thể, trong tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình tại các khu vực trên cả nước có thể cao hơn mức trung bình nhiều năm từ 1–2 độ C. Đến tháng 12/2026 và tháng 1/2027, mức chênh lệch này dự kiến dao động trong khoảng 0,5–2 độ C.

Ảnh minh họa/Nguồn: báo Thanh Niên

Cùng với nền nhiệt cao, hoạt động của không khí lạnh được nhận định có xu hướng yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Các đợt rét đậm, rét hại cũng có thể xuất hiện muộn hơn quy luật thông thường, khiến tổng số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít hơn mức trung bình khí hậu.

Dù vậy, mùa đông ấm không đồng nghĩa với việc hoàn toàn vắng những đợt rét sâu. Cơ quan khí tượng lưu ý vẫn có khả năng xảy ra các đợt không khí lạnh mạnh, khiến nhiệt độ giảm nhanh trong thời gian ngắn.

Mùa đông 2015–2016 từng ghi nhận hiện tượng tuyết xuất hiện trên đỉnh Ba Vì, Hà Nội, trong bối cảnh El Niño khi đó cũng đạt cường độ rất mạnh. Đây là cơ sở để người dân không chủ quan trước những diễn biến rét bất thường, dù xu hướng chung của mùa đông năm nay được dự báo là ấm hơn bình thường.