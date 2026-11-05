Mùa đông 2026–2027 có thể ít rét, chuyên gia cảnh báo điều gì từ El Nino?

El Nino được dự báo tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh trong những tháng cuối năm 2026, với xác suất lên tới 96%. Nền nhiệt trên cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, trong khi không khí lạnh có thể hoạt động yếu hơn. Điều này khiến mùa đông 2026–2027 tại miền Bắc được dự báo ít ngày rét đậm, rét hại hơn thông thường, dù vẫn có khả năng xuất hiện những đợt rét sâu trong thời gian ngắn.

El Nino duy trì cường độ rất mạnh, nhiệt độ tiếp tục cao

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong giai đoạn từ tháng 11.2026 đến tháng 1/2027, hiện tượng El Nino có xác suất duy trì cường độ rất mạnh ở mức 96%. Tỷ lệ này tăng thêm 3% so với dự báo được đưa ra trong tháng trước, trong khi khả năng El Nino chỉ đạt cường độ mạnh còn khoảng 4%.

Hiện tượng El Niño được dự báo tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh trong những tháng cuối năm 2026, với xác suất lên tới 96%, có thể tác động đáng kể đến diễn biến thời tiết tại Việt Nam. Ảnh minh họa

Dưới tác động của trạng thái khí hậu này, nền nhiệt trên cả nước được dự báo tiếp tục cao hơn mức trung bình nhiều năm. Riêng tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 1–2 độ C. Trong tháng 12.2026 và tháng 1/2027, mức chênh lệch dự kiến khoảng 0,5–1,5 độ C; riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có thể cao hơn từ 1–2 độ C.

Thực tế, nền nhiệt cao bất thường đã xuất hiện trong tháng 10 vừa qua. Theo số liệu của cơ quan khí tượng, nhiệt độ trung bình toàn quốc trong tháng này đạt 26,3 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm 1,74 độ C và là mức cao nhất trong chuỗi quan trắc tháng 10 kể từ năm 1961. Đáng chú ý, khu vực Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình cao hơn mức thông thường từ 2–3 độ C.

Diễn biến trên cho thấy nguy cơ mùa đông năm nay có nền nhiệt cao hơn quy luật khí hậu. Tuy nhiên, không thể hiểu El Nino mạnh đồng nghĩa với việc miền Bắc sẽ không có rét. Dự báo hiện nay cho thấy các đợt rét đậm, rét hại vẫn có thể xuất hiện, nhưng thời điểm và thời gian kéo dài có nhiều khả năng khác với trung bình nhiều năm.

Miền Bắc có thể ít ngày rét đậm, rét hại

Một trong những nội dung đáng chú ý trong bản tin dự báo khí hậu mùa là không khí lạnh trong những tháng cuối năm 2026 có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Vì vậy, rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được nhận định có thể xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu. Số ngày rét đậm, rét hại ở hai khu vực này cũng có xu hướng thấp hơn mức trung bình cùng thời kỳ.

Dù vậy, người dân không nên chủ quan. Cơ quan khí tượng lưu ý vẫn có khả năng xuất hiện những đợt không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm sâu, gây rét đậm, rét hại trên diện rộng. Điểm đáng chú ý là các đợt rét này có thể diễn ra trong thời gian ngắn, thay vì kéo dài như một số đợt rét thường gặp.

Do đó, nhận định mùa đông ít rét cần được hiểu là số ngày rét đậm, rét hại có khả năng giảm so với trung bình nhiều năm, chứ không có nghĩa miền Bắc sẽ không trải qua những đợt rét mạnh. Người dân, đặc biệt tại các tỉnh miền núi phía Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ, vẫn cần theo dõi sát các bản tin không khí lạnh để chủ động bảo vệ sức khỏe, cây trồng và vật nuôi.

Mưa lớn vẫn có thể xuất hiện ở nhiều khu vực

Bên cạnh xu thế nhiệt độ, lượng mưa trong những tháng cuối năm cũng có sự phân hóa giữa các vùng. Trong tháng 11/2026, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 15–30%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Nam Bộ có lượng mưa phổ biến xấp xỉ mức trung bình, trong khi Trung Bộ có thể thấp hơn từ 20–40%.

Sang tháng 12/2026, lượng mưa tại Bắc Bộ dự kiến cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 10–20 mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình. Trong khi đó, từ Quảng Trị đến thành phố Huế, lượng mưa có thể thấp hơn từ 20–40 mm; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn khoảng 50–100 mm.

Đáng lưu ý, trong tháng 11 và tháng 12, Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ. Sang tháng 1/2027, nguy cơ mưa lớn diện rộng có xu hướng giảm.

Đối với hoạt động bão và áp thấp nhiệt đới, trong thời kỳ từ tháng 11.2026 đến tháng 1.2027, số lượng hình thái thời tiết này hoạt động trên Biển Đông và đổ bộ vào đất liền nước ta được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm. Mức trung bình nhiều năm trong giai đoạn này là 2,8 cơn hoạt động trên Biển Đông và 1,1 cơn đổ bộ vào đất liền. Tuy nhiên, trên phạm vi cả nước vẫn cần đề phòng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc có khả năng trải qua mùa đông ấm hơn trung bình nhiều năm, số ngày rét đậm, rét hại có thể giảm. Tuy nhiên, các đợt không khí lạnh mạnh vẫn có thể xuất hiện trong thời gian tới. Ảnh minh họa

El Nino có thể tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết năm 2027

Dự báo xa hơn, từ tháng 2 đến tháng 4.2027, El Nino được nhận định tiếp tục duy trì nhưng có xu hướng suy yếu. Trạng thái này nhiều khả năng đạt cường độ trung bình đến mạnh và có thể kéo dài đến nửa đầu mùa hè năm 2027 trước khi dần chuyển về trung tính.

Trong giai đoạn tháng 2–4/2027, nhiệt độ trung bình trên cả nước có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm từ 1–2 độ C, một số nơi có thể cao hơn 2 độ C. Đáng chú ý, nắng nóng tại khu vực miền Đông Nam Bộ có thể xuất hiện từ tháng 2, sớm hơn thông thường; sau đó có xu hướng gia tăng tại Nam Bộ trong tháng 3 và tháng 4. Tây Bắc Bộ cũng có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ từ tháng 3.

Cơ quan khí tượng nhận định, trong bối cảnh nền nhiệt cao và lượng mưa có xu hướng thiếu hụt tại một số khu vực, nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước, sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh cần được quan tâm. Người dân và chính quyền địa phương cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo ngắn hạn, đặc biệt là cảnh báo rét đậm, rét hại, mưa lớn và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm để có phương án ứng phó phù hợp.

Như vậy, mùa đông 2026–2027 tại miền Bắc có khả năng ấm hơn, ít ngày rét đậm, rét hại hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, những đợt rét sâu vẫn có thể xuất hiện bất ngờ và kéo theo tác động đáng kể đến sức khỏe cũng như sản xuất. Dự báo theo mùa chỉ phản ánh xu thế chung, diễn biến cụ thể vẫn cần được cập nhật qua các bản tin khí tượng trong từng thời điểm.