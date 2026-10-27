Mua đồ trang sức từ ngà là tiếp tay cho tình trạng giết hại voi

Trích đoạn phim ngắn "Vòng ngà tội lỗi". Nguồn: ENV

"Người mua ngà voi cần hiểu rằng chỉ một thao tác ấn nút mua hàng đơn giản cũng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cá thể voi Châu Phi. Chừng nào còn có người thích sử dụng những sản phẩm từ ngà voi thì các cá thể voi vẫn sẽ tiếp tục bị tàn sát," bà Nguyễn Thị Phương Dung, Phó Giám đốc ENV khuyến cáo. "Nếu nhìn theo dòng tiền thì mỗi đồng tiền được trả cho các sản phẩm ngà voi sẽ trực tiếp đi vào túi của các đối tượng giết hại voi."

Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong cuộc chiến chống buôn lậu ngà voi. Trong vòng 5 năm qua, Phòng Bảo vệ động vật hoang dã của ENV đã ghi nhận 2.116 vụ việc liên quan đến ngà voi với 5.992 vi phạm. Ước tính, có khoảng 283.729 sản phẩm ngà voi đã bị quảng cáo, buôn bán trái phép. Đáng chú ý, hoạt động rao bán ngà voi trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook cùng với các nền tảng trực tuyến khác chiếm 92% tổng số vụ vi phạm được ENV ghi nhận.

"Người tiêu dùng cần hiểu rằng, cái giá phải trả cho mỗi sản phẩm ngà voi là mạng sống của voi. Mua bán ngà voi là tội ác, không phải là mốt," bà Dung nhấn mạnh. "Giải pháp để chấm dứt tình trạng thảm sát voi rất đơn giản: Đừng mua ngà voi và hãy thông báo đến cơ quan chức năng hoặc đường dây nóng miễn phí 1800-1522 nếu phát hiện hoạt động quảng cáo, buôn bán ngà voi!"

Phim truyền thông này là một phần trong cam kết lâu dài của ENV nhằm mục đích bảo vệ các cá thể voi Châu Phi bằng cách giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ ngà voi và hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong nỗ lực đấu tranh chống buôn lậu ngà voi tại Việt Nam.