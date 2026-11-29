Năm nay, Liên hoan chọn được 124 tác phẩm từ 870 phim đăng ký của 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, con số này khẳng định sức hấp dẫn và uy tín ngày càng cao của HANIFF.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu.

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng đặc biệt nhắc tới Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số, lần đầu được tổ chức với 62 gian hàng, hơn 160 đối tác quốc tế từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là "bước tiến quan trọng, gắn kết sáng tạo nghệ thuật với thị trường, thúc đẩy đầu tư, hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ và mở rộng không gian phát triển điện ảnh".

Đặt điện ảnh trong bức tranh rộng hơn của công nghiệp văn hóa, Phó Thủ tướng cho biết: "Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, trong đó điện ảnh cần giữ vai trò tiên phong". Để đạt mục tiêu ấy, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nhân lực chất lượng cao, mở rộng thị trường và hợp tác quốc tế, đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà làm phim. "Tôi tin tưởng rằng, từ Liên hoan này, những ý tưởng mới sẽ được khơi nguồn, những cơ hội hợp tác mới sẽ được mở ra, những tác phẩm xuất sắc sẽ ra đời; để mỗi bộ phim là một nhịp cầu văn hóa, mỗi câu chuyện Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh có sức lan tỏa" - Phó Thủ tướng nói.

Với Hà Nội, điện ảnh là một trong những lĩnh vực trọng tâm của công nghiệp văn hóa. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết định hướng phát triển điện ảnh đã được đưa vào quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Thành phố "đầu tư phát triển hạ tầng các không gian sáng tạo, hệ thống phim trường, các thiết chế văn hóa", qua đó phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, con người, danh lam thắng cảnh của Thủ đô để thu hút các đoàn làm phim quốc tế đến với Hà Nội.

Ban tổ chức vinh danh các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền điện ảnh Việt Nam.

Sau nghi thức kích hoạt Liên hoan, sân khấu dành cho những gương mặt đã làm nên một năm sôi động của điện ảnh Việt. Hai đạo diễn được vinh danh vì dấu ấn sáng tạo và thành tựu quốc tế là Dương Diệu Linh với Mưa trên cánh bướm và Nguyễn Thiên Ân với Giấc mơ là ốc sên. Ở phòng vé, Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền, với doanh thu 714 tỷ đồng, và Trại buôn người của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh được ghi nhận là hai tác phẩm có doanh thu nổi bật giai đoạn 2025 - 2026.

Danh sách 10 phim vượt mốc 200 tỷ đồng trong 2 năm qua cho thấy sức bật của phim Việt ở nhiều thể loại. Đó là Thỏ ơi và Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành, Tử chiến trên không của Hàm Trần, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu của Victor Vũ, Nhà gia tiên và Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của Huỳnh Lập, Lật mặt 8: Vòng tay nắng của Lý Hải, Truy tìm Long Diên Hương của Dương Minh Chiến, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng của Đỗ Quốc Trung và Trại giam Hạnh Phúc của Trung Lùn. Ban Giám khảo các hạng mục cũng ra mắt trong đêm khai mạc.

Các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc tại chương trình khai mạc.

Phần nghệ thuật đưa khán giả đi qua một Hà Nội của điện ảnh và âm nhạc. Mở đầu là hoạt cảnh Hà Nội qua những khung hình với ca khúc Em bé Hà Nội. Trích đoạn Hà Nội mùa chim làm tổ gợi lại ký ức phố phường, rồi NSND Tấn Minh hát Hoa sữa hòa cùng giọng hát tư liệu của cố NSND Lê Dung. Những năm tháng chiến tranh trở về qua hoạt cảnh Hà Nội để nhớ và liên khúc Sẽ về Thủ đô - Trở về. Tiếng xẩm Rủ nhau chơi, ca khúc Phố cổ tiếp nối, trước khi Lâm Bảo Ngọc cùng các diễn viên phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi khép lại đêm diễn bằng năng lượng trẻ trung và ca khúc Hà Nội, Hà Nội.

Trước đó, từ sáng cùng ngày, nhiều hoạt động lớn của Liên hoan đã lần lượt diễn ra: Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số, Chợ dự án phim, chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh và suất chiếu phim mở màn.

HANIFF VIII diễn ra đến hết ngày 2/12, với chủ đề "Điện ảnh - Kết nối - Phát triển".