Mùa đỗ quyên rực rỡ giữa lòng Buenos Aires

Giữa lòng Buenos Aires, mùa Xuân đang khoe sắc theo một cách rất Nhật Bản. Những cây cầu cong, hồ nước với cá koi, đèn đá, các lối đi uốn lượn, bonsai, tre và nhiều loài cây đặc trưng của Nhật Bản được kết hợp hài hòa với hệ thực vật bản địa Argentina. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)

Những cây cầu cong, hồ nước với cá koi, đèn đá, các lối đi uốn lượn, bonsai, tre và nhiều loài cây đặc trưng của Nhật Bản được kết hợp hài hòa với hệ thực vật bản địa Argentina. (Ảnh: Diệu Hương /TTXVN)

Những cây cầu cong, hồ nước với cá koi, đèn đá, các lối đi uốn lượn, bonsai, tre và nhiều loài cây đặc trưng của Nhật Bản được kết hợp hài hòa với hệ thực vật bản địa Argentina. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)

Cộng đồng người Nhật tại Argentina quyên góp xây dựng khu vườn này. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)

Cộng đồng người Nhật tại Argentina có lịch sử 140 năm. Chính cộng đồng này đã góp phần đưa văn hóa, nghệ thuật làm vườn và những nét đặc trưng của Nhật Bản trở thành một phần của đời sống văn hóa Argentina. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)

Vườn Nhật Bản là một trong những không gian mang đậm dấu ấn văn hóa Nhật Bản nổi bật nhất tại Argentina. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)

Vườn Nhật Bản đồng loạt bung nở, nhuộm những lối đi nơi đây bằng sắc hồng, đỏ và trắng. (Ảnh: Diệu Hương/ TTXVN)

Vườn Nhật Bản hiện có khoảng 8.500 cây đỗ quyên, trong đó có cả các giống hoa đơn và hoa kép. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN )