Mua điện máy, điện tử online cuối năm: Tránh hàng dựng, giữ chắc bảo hành

Bài viết này giúp chị em chọn mua tỉnh táo, để tiền bỏ ra xứng đáng và an tâm dùng lâu dài.

"Giá sốc" và những điều ẩn sau

Với đồ điện tử, điện máy, chênh lệch giá vài phần trăm đã là đáng kể, nên khi thấy một món rẻ hơn hẳn mặt bằng, điều đầu tiên nên nghĩ tới không phải là may mắn, mà là câu hỏi "vì sao rẻ đến vậy". Mức giá quá thấp có thể đi kèm nhiều lý do mà người mua không nhìn thấy ngay.

Đó có thể là hàng dựng, tức sản phẩm được lắp ghép từ linh kiện cũ rồi làm mới bề ngoài. Đó có thể là hàng tân trang, hàng trưng bày, hàng lỗi đã sửa, được bán như hàng mới. Cũng có thể là hàng không có nguồn gốc rõ ràng, không có chế độ bảo hành chính hãng, nên khi hỏng hóc bạn phải tự xoay xở. Giá rẻ lúc mua đôi khi trở thành chi phí sửa chữa đắt đỏ về sau.

Nhận diện hàng dựng, hàng tân trang trá hình

Có vài điểm bạn nên để ý khi mua đồ điện tử, điện máy online. Trước hết là sự rõ ràng của thông tin: người bán uy tín thường nêu cụ thể model, thông số, tình trạng máy mới hay đã qua sử dụng, chế độ bảo hành. Nếu mô tả mập mờ, né tránh nói rõ máy mới hay cũ, đó là dấu hiệu cần thận trọng.

Tiếp theo là tem, seri và phụ kiện. Hàng chính hãng thường đi kèm seri truy xuất được, hộp và phụ kiện đồng bộ, phiếu bảo hành hợp lệ. Bạn có thể kiểm tra số seri qua kênh chính thức của nhà sản xuất để biết máy có đúng model, đúng diện bảo hành hay không. Khi nhận hàng, hãy xem kỹ tình trạng vỏ máy, dấu hiệu bóc mở, trầy xước bất thường, và test thử các chức năng cơ bản trước khi xác nhận.

Một điểm nữa là chính sách bảo hành và đổi trả. Hãy hỏi rõ bảo hành bao lâu, do ai thực hiện, trung tâm bảo hành chính hãng hay chỉ là người bán tự bảo hành, và điều kiện đổi trả nếu máy lỗi ngay khi nhận. Những thông tin này nên được xác nhận bằng văn bản hoặc tin nhắn, đừng chỉ nghe nói miệng.

Quyền bảo hành là quyền của bạn

Ảnh minh họa

Nhiều chị em ngại đòi hỏi vì nghĩ "mua rồi thì chịu". Thực tế, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2024) ghi nhận các quyền quan trọng của người tiêu dùng, trong đó có quyền được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về sản phẩm, và quyền được bảo đảm an toàn, chất lượng đối với hàng hóa, dịch vụ. Khi người bán cam kết bảo hành, đổi trả, đó là nghĩa vụ họ phải thực hiện, chứ không phải sự ban ơn.

Vì thế, nếu món đồ bạn mua được quảng cáo là mới, chính hãng, có bảo hành mà thực tế không đúng, bạn hoàn toàn có cơ sở yêu cầu đổi trả hoặc bảo hành đúng cam kết. Tấm hóa đơn, phiếu bảo hành, đoạn tin nhắn trao đổi chính là bằng chứng cho quyền lợi đó.

Khi gặp trục trặc

Nếu máy lỗi, không đúng mô tả, hoặc bị từ chối bảo hành dù đã cam kết, bạn nên liên hệ trước với người bán, nêu rõ yêu cầu và kèm bằng chứng. Với hàng mua trên sàn thương mại điện tử, hãy sử dụng thêm kênh khiếu nại và hỗ trợ của sàn. Trường hợp không được giải quyết thỏa đáng, bạn có thể phản ánh tới Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) qua tổng đài 1800.6838, hoặc tới cơ quan quản lý thị trường để được hướng dẫn.

Giữ thái độ bình tĩnh, lập luận dựa trên cam kết và chứng từ, bạn sẽ ở thế chủ động hơn nhiều so với khi nóng giận. Quyền lợi người tiêu dùng được pháp luật bảo vệ, và bạn xứng đáng được dùng món đồ đúng với số tiền đã bỏ ra.

Món đồ điện máy, điện tử thường gắn bó với gia đình nhiều năm, nên chọn mua cẩn thận một lần sẽ đỡ phiền phức dài lâu. Thay vì chạy theo con số giảm giá thật kêu, hãy ưu tiên nơi bán rõ ràng, bảo hành đàng hoàng và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Đó mới là món hời thật sự cho cả nhà trong mùa sắm sửa cuối năm.

Lưu ý khi mua điện máy, điện tử online

Nghi ngờ giá rẻ bất thường so với mặt bằng chung.

Yêu cầu mô tả rõ: mới hay cũ, model, thông số, tình trạng máy.

Kiểm tra số seri qua kênh chính hãng của nhà sản xuất.

Hỏi rõ bảo hành bao lâu, ai bảo hành, điều kiện đổi trả.

Quay video lúc mở hàng, test các chức năng cơ bản trước khi xác nhận.

Giữ hóa đơn, phiếu bảo hành, tin nhắn cam kết của người bán.

Bài viết mang tính tư vấn tiêu dùng, không thay thế tư vấn kỹ thuật chuyên sâu. Khi cần, bạn nên tham khảo thêm hướng dẫn của nhà sản xuất và trung tâm bảo hành chính hãng.