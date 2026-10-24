Mùa đẹp nhất của Phú Quốc năm nay có gì chờ đón du khách?

Dạo “bãi biển đẹp nhất hành tinh” vào mùa đẹp nhất năm

Từng được nền tảng du lịch Canada Flight Network đưa vào top 50 bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2018, Bãi Kem thu hút du khách bởi bờ cát trắng mịn, làn nước xanh ngọc và những hàng dừa ven biển. Vào mùa cuối năm, những ngày nắng đẹp càng thuận tiện để dạo bộ sát mép nước, bơi lội, chèo SUP hoặc thong thả nghỉ ngơi dưới bóng dừa.

Bãi Kem với bờ cát trắng mịn, làn nước xanh ngọc và những hàng dừa ven biển thuận tiện để du khách dạo bộ, bơi lội, chèo SUP hoặc thong thả nghỉ ngơi dưới bóng dừa.

Dọc Bãi Kem là hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng đáp ứng nhiều nhu cầu lưu trú. Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay có không gian hiện đại và nhiều góc chụp ảnh, phù hợp với nhóm bạn trẻ. New World Phu Quoc Resort mang đến khoảng nghỉ riêng tư trong những biệt thự hồ bơi, còn JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay là lựa chọn dành cho du khách yêu thích kiến trúc độc đáo và trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng.

Ngắm biển từ “góc nhìn của những chú chim”

Rời Bãi Kem, hành trình tiếp tục với cáp treo Hòn Thơm, tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới. Từ cabin lướt trên quần đảo An Thới, du khách có thể ngắm những dải nước xanh ngọc, các hòn đảo phủ cây và thuyền đánh cá điểm xuyết giữa đại dương. Vào những ngày trời trong, tầm nhìn rộng mở càng giúp du khách thu trọn vẻ đẹp vùng biển phía nam Phú Quốc.

Tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới tới Hòn Thơm mở ra tầm nhìn thu trọn vẻ đẹp vùng biển phía nam Phú Quốc.

Cuối tuyến cáp là Sun World Hon Thom, nơi du khách có thể thử sức với các trò chơi cảm giác mạnh tại làng Exotica hoặc khám phá những đường trượt nước tại Aquatopia Water Park.

Nếu muốn dành thêm thời gian thư giãn, Santo Beach Club là điểm hẹn với hai hồ bơi vô cực hướng ra đại dương, ghế dài dưới nắng và cocktail mát lạnh. Từ đây, du khách có thể tản bộ dọc Santo Port, ngắm bến du thuyền và lưu lại những khung hình mang cảm hứng Địa Trung Hải.

Rixos Phu Quoc Vietnam với kiến trúc lấy cảm hứng từ di sản cung đình Huế, hứa hẹn mang đến những góc check-in đậm chất văn hoá và đầy sáng tạo.

Hòn Thơm còn có thêm gợi ý chụp ảnh tại Rixos Phu Quoc Vietnam – khu nghỉ dưỡng “all-inclusive” đầu tiên của thương hiệu Rixos tại Đông Nam Á, với kiến trúc lấy cảm hứng từ di sản cung đình Huế. Sắc đỏ – vàng, các chi tiết gợi nhắc triều Nguyễn và Tháp Nam Phương với phần mái mô phỏng khăn vành dây của Nam Phương Hoàng hậu tạo nên phông nền khác biệt giữa biển trời nhiệt đới. Diện cổ phục, kết hợp cùng khăn vành dây và chọn góc chụp với Tháp Nam Phương là gợi ý để mang về bộ ảnh đậm dấu ấn văn hóa Việt trong kỳ nghỉ trên đảo.

Đón hoàng hôn tại Thị trấn Hoàng Hôn

Trở về đảo lớn khi chiều xuống, Thị trấn Hoàng Hôn là điểm nối tiếp thuận tiện cho hành trình. Những con phố dốc mang cảm hứng Địa Trung Hải, quảng trường, dãy nhà nhiều màu sắc và ban công hướng biển tạo nên nhiều điểm dừng chân trước giờ mặt trời lặn. Nổi bật trong khung cảnh ấy là Cầu Hôn, nơi hai nhánh cầu vươn ra biển và cách nhau một khoảng 30 cm. Khoảng cách vừa đủ để các cặp đôi trao nhau một cái ôm hay nụ hôn giữa ráng chiều.

Ghé Apollo Cafe hay thưởng thức bánh Pháp tại Éric Kayser, du khách có thể thư thả nghỉ chân buổi chiều trước khi tiếp tục hành trình khám phá.

Du khách có thể ghé Apollo Cafe, quán cà phê được kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế với ý tưởng “lộn ngược” Thị trấn Hoàng Hôn, hoặc thưởng thức bánh Pháp tại Maison Éric Kayser. Một chiếc croissant thơm bơ cùng ly cà phê là gợi ý cho khoảng nghỉ buổi chiều, trước khi tiếp tục dạo qua đài phun nước Con Sò, những con phố ven biển và Cầu Hôn.

Khi ánh chiều chuyển từ vàng sang cam, hồng rồi tím trên mặt nước, các điểm ngắm cảnh ven biển cũng trở nên nhộn nhịp. Đến sớm một chút, du khách có thể thong thả chọn góc chụp, chờ mặt trời lặn và ngắm thị trấn dần sáng đèn.

Show diễn “cháy vé” nhất đảo ra mắt mùa mới

Sau buổi chiều dạo quanh Thị trấn Hoàng Hôn, Sun Bavaria GastroPub là điểm hẹn cho bữa tối bên biển với buffet gần 100 món. Từ hải sản, đồ nướng đến các món Việt và quốc tế, thực đơn mang đến nhiều lựa chọn cho gia đình và nhóm bạn.

Sở hữu trọn vẹn tầm nhìn đẹp nhất hướng ra khu vực trình diễn Symphony of the Sea cùng buffet gần 100 món, Sun Bavaria GastroPub là điểm hẹn cho bữa tối bên biển.

Điểm hấp dẫn còn nằm ở vị trí đắc địa khi nhà hàng sở hữu trọn vẹn tầm nhìn đẹp nhất hướng ra khu vực trình diễn Symphony of the Sea, cho phép thực khách nối tiếp bữa tối bằng trải nghiệm nghệ thuật ngay tại bàn ăn. Dự kiến ra mắt trong tháng 11, mùa thứ ba tiếp tục kết hợp jetski, flyboard, âm nhạc, ánh sáng và pháo hoa, đồng thời mở rộng quy mô trình diễn.

Theo kế hoạch, sân khấu mặt nước tăng từ 70 m lên 200 m, số jetski tăng từ 6 lên 14 và lượng pháo hoa tăng gấp ba. Không gian rộng hơn mở thêm cơ hội cho những màn tăng tốc, rẽ sóng, phối hợp đội hình trên biển và nhào lộn trên không, trong khi pháo hoa hứa hẹn tạo thêm những cao trào cho phiên bản mới.

Du khách có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn màn trình diễn đội hình trên biển, nhào lộn trên không kết hợp pháo hoa tầm cao rực rỡ của Symphony of the Sea từ bàn ăn bên bờ biển

Từ bàn ăn bên bờ biển, du khách có thể theo dõi chuyển động của các nghệ sĩ giữa ánh sáng và những chùm pháo hoa phản chiếu xuống mặt nước. Sau một ngày tắm biển, vui chơi ở Hòn Thơm và đón hoàng hôn, đêm diễn là cuộc hẹn đáng chờ đợi để khép lại hành trình khám phá Phú Quốc trong một ngày hòn đảo đang ở mùa đẹp nhất năm.