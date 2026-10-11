Mua đất bằng giấy viết tay 30 năm vẫn phải trả lại; Chủ tịch AZ Thăng Long bị khởi tố

Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế 0,2% đất bỏ hoang, không áp dụng hạn mức

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định về thuế suất đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng.

Dự thảo đề xuất bổ sung khoản 8 vào Điều 7 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, quy định đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng áp dụng mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức.

Việc xác định đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Mức thuế suất đề xuất cao gần 7 lần mức 0,03% đang áp dụng với đất ở trong hạn mức.

Loạt lãnh đạo bị bắt, chủ tịch bị khởi tố: Hành trình long đong của AZ Thăng Long

Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 4 bị can về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Các bị can gồm: Lương Song Hào (SN 1983, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long - Công ty AZ Thăng Long), Bùi Thúy Quỳnh (SN 1994, TGĐ), Vũ Ngọc Vinh (SN 1976, Phó TGĐ) và Lê Thị Thu Trang (SN 1990, Giám đốc sàn Mangala).

Theo cơ quan điều tra, vụ án được làm rõ qua quá trình xác minh thông tin mua, bán nhà ở xã hội tại dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long.

Tòa A3 của dự án dính lùm xùm về việc chậm tiến độ bàn giao, liên quan vụ thu tiền “chênh” khoảng 80 tỷ đồng của gần 300 khách hàng. Ảnh: Hồng Khanh (chụp tháng 1/2024)

Dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long (tên thương mại New City) nằm trên đường 32, tại thôn Lai Xá, xã Hoài Đức (Hà Nội), do Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long làm chủ đầu tư.

New City vốn là dự án nhà ở thương mại nhưng trong quá trình triển khai, dự án nhiều lần đình trệ, phải dừng thi công. Đến năm 2014, chủ đầu tư xin chuyển đổi dự án, bổ sung quỹ nhà ở xã hội. Đây là dự án nhà ở xã hội nằm trong gói tín dụng 30.000 tỷ đồng.

Mua đất bằng giấy viết tay, sử dụng hơn 30 năm vẫn phải trả lại đất

Sau khi nhận sang nhượng thửa đất 838m2 bằng giấy viết tay, một gia đình sử dụng để trồng lúa hơn 30 năm nhưng cuối cùng buộc phải trả lại đất. Giao dịch này bị xác định vi phạm cả về nội dung lẫn hình thức.

Cụ thể, theo trình bày của ông C. (ngụ tỉnh Ninh Thuận cũ, nay là tỉnh Khánh Hòa), năm 1992, hộ gia đình do ông đại diện được hợp tác xã tại Ninh Thuận cấp thửa đất diện tích 838m2.

Sau đó, ông cho con gái là bà S. mượn đất canh tác. Bà S. tiếp tục cho bà T. thuê trong vòng 15 năm với giá 2,5 chỉ vàng y, nhưng hai bên chỉ thỏa thuận bằng lời nói, không lập văn bản.

Năm 2006, ông C. yêu cầu bà T. trả đất nhưng bà xin được tiếp tục sử dụng vì cho rằng đất ruộng trũng, sản xuất thua lỗ. Ông C. đồng ý cho bà sử dụng thêm một thời gian.

Đến tháng 8/2020, khi bà T. đổ đất nhằm nâng nền để xây nhà, gia đình ông C. báo chính quyền địa phương và việc san lấp bị ngăn chặn. Sau nhiều lần yêu cầu trả đất không được, ông C. khởi kiện, đề nghị Tòa án buộc bà T. trả lại đất.

Chung cư Hà Nội: 78% nguồn cung mới là cao cấp, siêu sang, giá trên 80 triệu/m2

Theo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tình hình phát triển, quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản Hà Nội của Ban Đô thị, HĐND TP Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm, chung cư thương mại tiếp tục là phân khúc chủ đạo, dẫn dắt nguồn cung mới của thị trường bất động sản Thủ đô.

Căn hộ chiếm khoảng 70% tổng nguồn cung mở bán mới và 73% tổng lượng giao dịch. Tuy nhiên, cơ cấu nguồn cung đang cho thấy sự lệch pha rõ rệt về phân khúc giá.

Nguồn cung chung cư mới tại Hà Nội chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp, siêu sang, trong khi căn hộ bình dân dưới 25 triệu đồng/m2 gần như vắng bóng. Ảnh: Hồng Khanh

Ban Đô thị cho biết, phân khúc căn hộ cao cấp có giá khoảng 50-80 triệu đồng/m2 và phân khúc sang trọng, siêu sang trên 80 triệu đồng/m2 chiếm tới 78% nguồn cung chung cư thương mại mới tại Hà Nội trong nửa đầu năm. Ngược lại, căn hộ bình dân có giá dưới 25 triệu đồng/m2 gần như vắng bóng trên thị trường sơ cấp.

TPHCM yêu cầu doanh nghiệp bất động sản đăng ký tài khoản, báo cáo qua VneID

Sở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản trên địa bàn đăng ký, tiếp nhận tài khoản để thực hiện báo cáo, công khai thông tin trên Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Về việc tiếp nhận tài khoản, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện báo cáo và công khai thông tin trên hệ thống phải có danh tính điện tử, được định danh và xác thực điện tử theo quy định. Việc đăng nhập hệ thống được thực hiện thông qua ứng dụng VNeID theo mã định danh của doanh nghiệp đăng ký.

Theo hướng dẫn của Sở Xây dựng, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và sàn giao dịch bất động sản được cấp 2 tài khoản. Trường hợp doanh nghiệp là chủ đầu tư và có nhu cầu báo cáo thông tin đối với nhiều dự án sẽ được cấp thêm tài khoản. Trong khi đó, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới, tư vấn và quản lý bất động sản được cấp 1 tài khoản.