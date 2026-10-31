Mùa dã quỳ

Khách du lịch thích thú check-in với hoa dã quỳ

Những ngày cuối tháng 10, khi tiết trời cao nguyên bắt đầu se lạnh vào sáng sớm, dã quỳ cũng theo nắng bung nở. Từ những con đường lên Đà Lạt đến các triền đồi ngoại ô, sắc vàng hoang dại len lỏi bên hàng thông, men theo những bờ rào đất đỏ, tạo nên bức tranh mùa thu đặc trưng của xứ sở ngàn hoa.

Dã quỳ vốn là loài hoa mọc tự nhiên, không cần chăm chút cầu kỳ. Thế nhưng, chính sức sống mạnh mẽ ấy lại tạo nên vẻ đẹp riêng. Những cánh hoa vàng tươi, nhụy sẫm màu vươn mình trong nắng, nổi bật giữa nền xanh của cây cỏ và màu đất Bazan. Sau những ngày mưa, khi bầu trời cao nguyên trong trẻo hơn, từng vạt hoa càng trở nên rực rỡ, khiến những cung đường quen thuộc như khoác lên mình chiếc áo mới.

Ở vùng ngoại ô, hoa Dã quỳ nở rộ hai bên vệ đường

Không chỉ ở khu vực trung tâm Đà Lạt, du khách còn có thể bắt gặp dã quỳ trên nhiều tuyến đường ngoại ô, những vùng ven đô và các địa phương lân cận. Mỗi nơi mang một vẻ đẹp khác nhau: có đoạn hoa trải dài theo triền dốc, có nơi chỉ là vài bụi hoa nép bên hàng rào, nhưng tất cả đều gợi cảm giác bình dị, phóng khoáng của cao nguyên.

Với nhiều du khách, dã quỳ còn là dấu hiệu báo mùa du lịch cuối năm đang đến gần. Những chuyến đi ngắn ngày, hành trình khám phá ngoại ô hay buổi sáng thong thả tìm một góc chụp ảnh giữa thiên nhiên đều trở nên thi vị hơn khi sắc vàng hiện diện khắp nơi. Anh Trần Quốc Bảo - du khách từ Đồng Nai cho biết: “Tôi cùng nhóm bạn chọn đi vào buổi sáng để vừa ngắm hoa, vừa chụp ảnh. Điều thú vị nhất là trên đường đi, chúng tôi bắt gặp nhiều đoạn hoa đẹp ngoài dự kiến. Chỉ cần chạy xe chậm lại, tìm vị trí an toàn để dừng chân là đã có thể lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ”.

Du khách nước ngoài thích thú đạp xe qua những cung đường Dã quỳ

Những ngày dã quỳ nở rộ cũng là lúc các cung đường cao nguyên trở nên nhộn nhịp hơn. Nhiều du khách tranh thủ lên Đà Lạt, kết hợp nghỉ dưỡng, thưởng thức ẩm thực địa phương và khám phá cảnh sắc theo mùa.

Chị Nguyễn Thị Mai - du khách đến từ Thủ đô Hà Nội chia sẻ: “Tôi thích dã quỳ bởi vẻ đẹp tự nhiên, không quá cầu kỳ. Hoa mọc bên đường, giữa những triền cỏ và rừng thông, tạo cảm giác rất gần gũi. Đi giữa tiết trời se lạnh, nhìn sắc vàng trải dài dưới nắng, tôi thấy chuyến đi có thêm nhiều cảm xúc”.

Dã quỳ nở rộ, tạo khung cảnh nên thơ

Với những người lần đầu đến Lâm Đồng vào mùa này, dã quỳ mang đến một trải nghiệm khác với hình dung quen thuộc về Đà Lạt - phố của hoa hồng, cẩm tú cầu hay những vườn hoa được chăm sóc tỉ mỉ. Vẻ đẹp của dã quỳ không nằm ở sự hoàn hảo của từng bông hoa mà ở cả không gian thiên nhiên rộng mở, nơi màu vàng hòa vào sắc xanh và ánh nắng.

Dã quỳ xuất hiện trên những triền đồi

Đối với địa phương, mùa dã quỳ là dịp để giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, quảng bá hình ảnh du lịch và khuyến khích phát triển các dịch vụ trải nghiệm gắn với cảnh quan bản địa. Dã quỳ rồi sẽ qua mùa. Những cánh hoa vàng sẽ nhường chỗ cho chu kỳ sinh trưởng mới, nhưng ký ức về một buổi sớm trong veo, con đường quanh co giữa triền hoa hay ánh nắng cuối ngày phủ lên sườn đồi vẫn còn đọng lại trong lòng người lữ khách.

Những cánh hoa Dã quỳ mong manh trong gió

Và có lẽ, điều khiến mùa dã quỳ trở nên đáng nhớ không chỉ là sắc vàng rực rỡ, mà còn là lời nhắc mỗi người hãy chậm lại đôi chút để lắng nghe thiên nhiên, cảm nhận vẻ đẹp bình dị của vùng đất mình đi qua. Giữa cao nguyên Lâm Đồng, mùa hoa vàng vẫn âm thầm gọi nắng, gọi người và gọi những cuộc hẹn trở về.