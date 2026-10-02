Mưa đá hiếm gặp trút xuống Thủ đô Bangkok

Mưa đá ở Thủ đô Bangkok

Khoảng 16h, mưa dông kèm gió mạnh bao phủ nhiều khu vực như Lat Phrao, Chatuchak, Lak Si, Ratchadaphisek và Mo Chit. Mưa đá mật độ dày cũng được ghi nhận tại Ratchada, Lat Phrao và Chok Chai 4.

Hình ảnh, video về hiện tượng hiếm gặp này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Mưa đá hiếm khi xảy ra tại Bangkok nhưng không phải chưa từng được ghi nhận. Tháng 4-2023, một trận dông mùa hè gây mưa đá tại các quận Sai Mai và Nong Chok.

Cơ quan Khí tượng Thái Lan cũng ghi nhận hiện tượng tương tự ở Thủ đô vào năm 1994.

Trung tâm Kiểm soát lũ Bangkok cho biết mưa tiếp tục xuất hiện tại nhiều quận trong chiều 1-10.

Lượng mưa tích lũy tại Taling Chan có thời điểm đạt 91,5mm, trong khi một báo cáo khác ghi nhận Phasi Charoen có lượng mưa 49mm.

Nhà chức trách cảnh báo mưa lớn làm giảm tầm nhìn, khiến đường trơn trượt và có thể ảnh hưởng giao thông giờ cao điểm.

Người dân được khuyến cáo trú trong công trình kiên cố, tránh cửa kính, mái hiên, ban công, cây lớn và những kết cấu thiếu ổn định khi mưa dông xảy ra.

Cơ quan khí tượng dự báo thời tiết bất ổn còn tiếp diễn, mưa dông tại nhiều khu vực của Thái Lan. Mưa lớn và gió giật có thể tiếp tục ảnh hưởng Bangkok cùng các tỉnh lân cận trong những ngày tới.

Theo Thaiger