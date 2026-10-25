Mưa đá dữ dội bao trùm các khu vực dưới trận giông bão

Tài khoản @craigmatthews48 đã chia sẻ đoạn video quay được vào rạng sáng ngày 21/10 (giờ địa phương) vừa qua tại Show Low, một thành phố cao nguyên tuyệt đẹp nằm trên rìa Mogollon Rim thuộc hạt Navajo, bang Arizona, Mỹ.

Theo đó, trận mưa giông nghiêm trọng kèm theo mưa đá lớn và cảnh báo lốc xoáy nguy hiểm đã đổ bộ vào khu vực Show Low và nhiều nơi thuộc bang Arizona vào đêm ngày 20 rạng sáng ngày 21. Đây là một hiện tượng thời tiết cực đoan hiếm gặp tại bang này vào khoảng thời gian tháng 10.

Cơn bão lớn mang theo những viên mưa đá có kích thước bằng quả bóng golf (đường kính từ 5 - 7,6cm). Tiếng mưa đá đập liên tục vào mái nhà và cửa sổ được người dân mô tả tàn khốc giống như tiếng súng nổ liên thanh.

Rất nhiều cửa kính nhà dân và kính chắn gió của xe ô tô (bao gồm cả xe của khách du lịch thuê lái) đã bị đập vỡ nát, khiến mưa đá rơi trực tiếp vào bên trong phòng ngủ và phá hủy đồ đạc. Theo báo cáo, một hệ thống bão mạnh đã quét qua miền trung và đông Arizona, mang theo mưa lớn, gió giật lên tới hơn 112km/h.

Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia đã đưa ra nhiều cảnh báo lốc xoáy trên khắp các khu vực phía bắc và phía đông của tiểu bang, với khả năng lốc xoáy gây thiệt hại về nhà cửa gần Heber. Lượng mưa lớn cũng gây ra lũ quét cục bộ, làm ngập các con suối và ảnh hưởng đến các cộng đồng lân cận.