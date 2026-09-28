Mùa cưới 2026: Ưu tiên trải nghiệm, tối ưu chi phí

Tư vấn chụp ảnh cưới cho khách hàng tại Sera Studio.

Chuẩn bị cho ngày trọng đại, cô dâu Đỗ Khánh Chi, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, tìm đến Sera Studio tại Thái Nguyên để lựa chọn các dịch vụ chụp ảnh và thuê áo cưới. Thay vì sử dụng nhiều dịch vụ riêng lẻ, cô lựa chọn gói dịch vụ có mức chi phí phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của gia đình. Theo Khánh Chi, việc lựa chọn gói dịch vụ phù hợp giúp cô giảm bớt thời gian chuẩn bị, đồng thời chủ động hơn trong việc cân đối ngân sách cho đám cưới.

Thực tế tại các cơ sở cung cấp dịch vụ cưới trên địa bàn tỉnh cho thấy, xu hướng này đang ngày càng rõ nét. Thay vì lựa chọn nhiều hạng mục, khách hàng có xu hướng cân nhắc kỹ nhu cầu thực tế, ưu tiên những dịch vụ mang lại giá trị thiết thực.

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy trong mùa cưới năm nay là cách các cặp đôi lựa chọn dịch vụ chụp ảnh cưới. Nếu trước đây, nhiều khách hàng dành thời gian cho những chuyến chụp ngoại cảnh với nhiều địa điểm, nhiều concept thì hiện nay, không ít cặp đôi lựa chọn chụp ngay tại studio. Số lượng concept cũng được tiết giảm, thay vào đó là những bộ ảnh tập trung vào câu chuyện và dấu ấn riêng của cô dâu, chú rể.

Chị Hà Thị Hồng Nhẫn, Quản lý Sera Studio, cho biết: “Khách hàng năm nay quan tâm nhiều đến sự phù hợp và hiệu quả của gói dịch vụ. Nhiều cặp đôi lựa chọn chụp tại studio, giảm số lượng concept hoặc các buổi chụp ngoại cảnh để tiết kiệm chi phí và thời gian”.

Cùng xu hướng đó, các studio cũng chủ động điều chỉnh sản phẩm, đa dạng mức giá và thiết kế các gói dịch vụ linh hoạt hơn.

Không chỉ ở dịch vụ chụp ảnh và trang phục cưới, xu hướng tối ưu chi phí còn thể hiện rõ trong việc lựa chọn địa điểm tổ chức tiệc. Đối với nhiều gia đình, địa điểm tổ chức tiệc cưới là khoản chi đáng kể trong tổng ngân sách. Vì vậy, ngoài vị trí và không gian, khách hàng ngày càng quan tâm đến hình thức dịch vụ trọn gói, thực đơn, chất lượng phục vụ và những chính sách ưu đãi đi kèm.

Tư vấn khách hàng chọn váy cưới tại Việt Phượng Studio.

Nắm bắt nhu cầu này, các trung tâm tổ chức sự kiện trên địa bàn tỉnh đang đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện chất lượng phục vụ, đồng thời xây dựng nhiều gói dịch vụ theo quy mô và khả năng chi trả của từng nhóm khách hàng. Chị Phan Thị Hương, Trung tâm tổ chức sự kiện Trống Đồng Palace, tỉnh Thái Nguyên, cho biết: “Khách hàng hiện nay có sự cân nhắc kỹ hơn về ngân sách. Các đơn vị tổ chức sự kiện cũng phải đa dạng hóa gói dịch vụ, từ quy mô, thực đơn đến cách thức trang trí để khách hàng có thêm lựa chọn phù hợp”.

Theo các cơ sở kinh doanh dịch vụ cưới, khách hàng trẻ đang tạo ra những thay đổi đáng kể trên thị trường. Thay vì chú trọng vào quy mô hay sự cầu kỳ, nhiều người quan tâm hơn đến trải nghiệm, tính cá nhân và khả năng kiểm soát ngân sách.

Đám cưới là dấu mốc quan trọng của mỗi gia đình. Tuy nhiên, cách chuẩn bị cho ngày trọng đại đang có những thay đổi theo hướng thực tế hơn: trang trọng nhưng không nhất thiết phải cầu kỳ, đầy đủ nhưng vẫn cần phù hợp với khả năng tài chính. Đây cũng là những yếu tố đang định hình diện mạo thị trường dịch vụ cưới năm 2026.