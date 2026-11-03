Mùa của những khoảng lặng

Tháng Mười không ồn ào, cũng chẳng rực rỡ. Tháng đi vào lòng người bằng những điều rất đỗi bình thường, một buổi sáng sương giăng mờ ngõ, một tách trà nóng bên khung cửa, tiếng chổi tre xào xạc quét lá cuối sân, hay dáng ai đó lặng lẽ trở về trên con đường chiều hun hút gió. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy, bỗng một ngày lại trở thành miền ký ức dịu dàng mà ta muốn tìm về mỗi khi lòng chênh chao giữa những bộn bề cuộc sống.

Tháng Mười cũng là tháng của những nhớ thương. Gió se lạnh khiến người ta dễ nhớ về một bàn tay từng nắm, một ánh mắt, một lời hẹn đã cũ. Có những người đã đi qua đời ta như một cơn gió, để lại chút hương mùa trong ký ức. Có những cuộc chia xa tưởng rằng thời gian sẽ làm phai nhạt, vậy mà chỉ cần một chiều trời trở lạnh, một con đường quen bỗng hiện về, tất cả lại nguyên vẹn như chưa từng xa cách.

Tháng Mười còn là mùa của lòng biết ơn, của những yêu thương cần được nói thành lời. Giữa những ngày gió lạnh, ta chợt nhận ra có biết bao người vẫn âm thầm sưởi ấm cuộc đời mình. Là cha mẹ với mái tóc ngày càng bạc, là những người bạn chẳng cần gặp thường xuyên nhưng luôn sẵn lòng lắng nghe, là người thân vẫn kiên nhẫn đợi ta sau mỗi chuyến đi dài. Hóa ra, điều quý giá nhất không phải là ta đã đi được bao xa, mà là trên hành trình ấy, ta còn có ai để nhớ, có nơi để trở về và có những tấm lòng để yêu thương.

Ngoài kia, mùa Đông đang đến gần. Những hàng cây dần trút lá, những buổi chiều ngắn lại và gió dường như lạnh hơn khi Mặt trời khuất sau rặng núi. Tháng Mười đứng giữa mùa Thu và mùa Đông, giống như một khoảng lặng giữa những chặng đường đời. Nó không còn là sự tươi non của khởi đầu, cũng chưa phải cái lạnh sâu của những ngày cuối năm. Nó vừa đủ để ta nhìn lại, vừa đủ để ta nhớ thương, vừa đủ để hiểu rằng mọi điều trên thế gian này đều có thời hạn của riêng mình.

Có những mùa đi qua để lại hoa thơm, có những mùa chỉ còn lá rụng. Nhưng mùa nào cũng đáng quý, bởi mỗi mùa đều mang đến cho ta một bài học. Tháng Mười dạy ta biết chấp nhận những đổi thay, biết buông bỏ những điều đã cũ và thôi trách mình vì những điều chưa trọn vẹn. Không phải mọi cuộc gặp gỡ đều đi đến cuối con đường. Không phải mọi ước mơ đều kịp nở hoa đúng mùa. Và không phải những gì rời xa ta cũng là mất mát. Đôi khi, một cuộc chia tay mở ra khoảng trời mới; một lần vấp ngã giúp ta hiểu mình hơn; một quãng đời cô đơn lại dạy ta cách tự sưởi ấm trái tim.

Tôi thích những buổi chiều tháng Mười, khi nắng cuối ngày nghiêng xuống những mái nhà, nhuộm con đường thành một màu vàng nhạt. Đứng giữa khoảnh khắc ấy, bỗng thấy lòng mình mềm lại. Những lo toan từng khiến ta mất ngủ dường như cũng nhỏ bé hơn. Những điều từng cố chấp giữ lấy bỗng trở nên nhẹ nhàng. Ta muốn sống chậm hơn một chút, nói những lời dịu dàng hơn, dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu và thôi trì hoãn những điều khiến trái tim mình hạnh phúc.

Bởi thời gian chẳng đợi ai. Tháng Mười rồi cũng sẽ qua, những cơn gió heo may sẽ nhường chỗ cho rét đông, những chiếc lá cuối cùng rồi cũng rời cành. Nhưng nếu biết sống trọn vẹn với từng ngày, ta sẽ không cảm thấy mùa nào trôi qua cũng là một lần đánh mất. Mỗi mùa đều có vẻ đẹp riêng, cũng như mỗi chặng đời đều có ý nghĩa của nó