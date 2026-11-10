Mùa cỏ hồng gọi khách đến Pleiku, đón chờ không gian nghỉ dưỡng giữa đại ngàn

Pleiku vào mùa đẹp nhất trong năm

Từ tháng 10 đến tháng 12 hằng năm, khu vực rừng thông xã Glar, Đắk Đoa bước vào mùa cỏ hồng đẹp nhất. Những thảm cỏ lông chim phủ kín các triền đất dưới tán thông, chuyển sắc nâu vàng pha hồng khi ánh nắng chiếu xuống, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa mang nét hoang sơ đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên.

Khung cảnh lãng mạn như tranh vẽ của đồi cỏ hồng Glar.

Du khách có thể ghé thăm vào sáng sớm để bắt gặp những thảm cỏ phủ sương trong ánh nắng đầu ngày hoặc lựa chọn buổi chiều khi nắng cuối ngày nhuộm hồng các triền cỏ. Sự kết hợp giữa sắc cỏ, những hàng thông xanh và không khí mát lành tạo nên không gian lý tưởng để dạo chơi, chụp ảnh và tận hưởng thiên nhiên.

Không xa khu vực Đắk Đoa, sắc vàng hoa dã quỳ cũng đang phủ khắp nhiều cung đường và triền núi, tạo thêm điểm nhấn cho bức tranh thiên nhiên Gia Lai tháng 11.

Nằm tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ, cách trung tâm Pleiku khoảng 30km về phía Đông Bắc, núi lửa Chư Đăng Ya gây ấn tượng bởi địa hình lòng chảo độc đáo. Từ trên cao, du khách có thể thu vào tầm mắt khung cảnh lòng chảo xanh mướt, những nương rẫy đan xen và các triền hoa dã quỳ vàng óng trên nền đất đỏ bazan.

Hoa dã quỳ nở rộ dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya.

Không chỉ nổi bật ở cảnh sắc, Chư Đăng Ya còn là nơi du khách có thể khám phá đời sống văn hóa của cộng đồng Jrai, thưởng thức ẩm thực bản địa và tìm hiểu những phong tục truyền thống. Đặc biệt, vừa qua, Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya, một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, đã góp phần kết nối trải nghiệm thiên nhiên với hoạt động văn hóa, quảng bá hình ảnh Gia Lai đến đông đảo du khách.

Gia Lai mở rộng không gian du lịch nghỉ dưỡng

Thông qua chuỗi hoạt động quảng bá, xúc tiến và sự kiện giải trí - du lịch được tổ chức trong năm, Gia Lai đang từng bước khẳng định sức hút điểm đến, tạo thêm động lực phát triển ngành du lịch. Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương đã đón khoảng 13,5 triệu lượt khách, đạt 90% kế hoạch năm với tổng thu từ du lịch ước đạt 29.210 tỷ đồng.

Đà tăng trưởng của du lịch Gia Lai cũng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng điểm đến và đa dạng hoá sản phẩm du lịch. Bên cạnh các điểm tham quan và sự kiện theo mùa, hệ thống lưu trú, nghỉ dưỡng, thể thao và giải trí cần được đầu tư đồng bộ nhằm đa dạng hóa hành trình, kéo dài thời gian lưu trú của du khách và gia tăng giá trị khai thác du lịch.

Theo ông Lê Đăng Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai, khu vực phía Đông tỉnh hiện có hơn 15 dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng đã và đang triển khai, dự kiến cung cấp hơn 9.000 căn hộ du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng. Trong đó, có thể kể đến những tổ hợp, hệ sinh thái du lịch quy mô tại ven biển Quy Nhơn như FLC Quy Nhơn, Maia Resort Quy Nhon, Crown Retreat Quy Nhon,...

Phối cảnh quần thể nghỉ dưỡng FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort.

Còn ở khu vực cao nguyên, Tập đoàn FLC cũng đang triển khai dự án FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort, hướng tới phát triển một tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và golf quy mô bậc nhất Tây Nguyên. Với tổng quy hoạch khoảng 517 ha và mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, dự án phát triển theo mô hình hệ sinh thái tích hợp, kết hợp khách sạn 5 sao, biệt thự, căn hộ du lịch, sân golf, công viên bán hoang dã, cùng nhiều tiện ích vui chơi, giải trí. Khi hoàn thành, tổ hợp dự kiến bổ sung nguồn cung lưu trú, nghỉ dưỡng và thể thao cho khu vực cao nguyên Gia Lai.

Tọa lạc giữa không gian thiên nhiên đặc trưng của cao nguyên, quần thể sở hữu lợi thế cảnh quan với tầm nhìn ôm trọn đồi thông bonsai và đồi cỏ hồng Glar. Sự giao hòa giữa không gian nghỉ dưỡng và thiên nhiên đại ngàn mở ra tiềm năng phát triển những trải nghiệm đa dạng, từ lưu trú, thư giãn đến khám phá cảnh sắc theo mùa.

Đáng chú ý, sân golf 36 hố đang được triển khai theo thiết kế của kiến trúc sư golf quốc tế Brian Curley, tận dụng địa hình đồi thoải, thảm thực vật phong phú và cảnh quan rừng thông tự nhiên của Đắk Đoa. Khi đi vào hoạt động, sân golf được kỳ vọng bổ sung sản phẩm du lịch thể thao chuyên biệt, hướng tới cộng đồng golfer trong nước và quốc tế.

Bên cạnh việc phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng và thể thao chuyên biệt, Gia Lai cũng đang đẩy mạnh mở rộng kết nối, tăng cường khả năng tiếp cận các thị trường khách quốc tế. Mới đây, cảng hàng không Phù Cát (Quy Nhơn) đã đón các chuyến bay thẳng từ Ma Cao do hãng hàng không Bamboo Airways khai thác, mở thêm cơ hội kết nối du khách quốc tế đến với Gia Lai. Từ điểm đến ven biển Quy Nhơn, du khách có thể tiếp tục hành trình khám phá Pleiku, trải nghiệm cảnh quan cao nguyên và văn hoá bản địa trong cùng một chuyến đi.

Tỉnh Gia Lai tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối quốc tế tới sân bay Phù Cát.

Từ những đồi cỏ hồng đặc trưng đến cảnh quan núi lửa, rừng thông và bản sắc văn hóa bản địa, Gia Lai đang từng bước mở rộng sức hấp dẫn của mình bằng những sản phẩm du lịch đa trải nghiệm. Trong hành trình ấy, sự xuất hiện của các tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô như FLC Pleiku được kỳ vọng góp phần bổ sung không gian lưu trú, giải trí và thể thao, tạo thêm lựa chọn cho du khách khi tìm về đại ngàn.