Mùa cỏ hồng duy nhất trong năm ở Đà Lạt

Đầu tháng 11 đến cuối tháng 12, thời tiết khu vực Đà Lạt cũ (Lâm Đồng) hết mưa, nhiệt độ ban ngày dao động 20-24 độ C, buổi tối xuống 13-16 độ C. Đây cũng là thời điểm mùa cỏ hồng duy nhất trong năm trải màu hồng phấn nhạt dưới những tán thông xanh. Năm nay, ở khu vực thung lũng Vàng và suối Vàng (huyện Lạc Dương cũ), cỏ mọc dày và đẹp nhất. Ảnh: Hoàng Đông.

Cỏ hồng là một loài cỏ dại, thuộc nhóm lá kim, thân và lá đều mảnh. Khi mùa mưa đi qua, cỏ già lụi dần và cỏ non nhú lên khỏi mặt đất. Lúc này, lá cỏ và hoa li ti có màu hồng nhạt. Vào sáng sớm, sương thường đọng dày trên cỏ, ánh lên dưới nắng nên còn gọi là cỏ tuyết. Mỗi gốc cỏ mọc thành từng khóm, bám sát mặt đất, cao không quá mắt cá chân. Ảnh: Bánh Gạo.

Đồi cỏ hồng suối Vàng (phường Lang Biang - Đà Lạt) cách trung tâm Đà Lạt khoảng 16 km, nổi bật với cây thông cô đơn Dankia giữa đồi và hồ suối Vàng bao quanh. Từ điểm này nhìn xuống chân đồi sẽ thấy thảm cỏ hồng rực rỡ, phía xa là những ngọn núi ẩn hiện trong sương. Đến đây, du khách có thể thuê tàu khoảng 100.000 đồng/người để di chuyển qua ngọn đồi bên cạnh, ngắm cỏ hồng xen kẽ rừng thông. Ảnh: Hoàng Đông.

Khung cảnh đầu ngày, khoảng 5h30-6h, nhìn từ ngọn đồi bên cạnh cây thông cô đơn, cỏ còn dịu màu và màn sương đặc quánh. Trong tháng 11, ngoài ngắm cỏ hồng, du khách có thể đến sớm, kết hợp "săn" mây mà không cần di chuyển xa ra những ngọn đồi ở ngoại ô. Khi mặt trời lên cao, sương tan, đồi cỏ bắt đầu đậm màu, lấp lánh trong nắng. Ảnh: Phạm Kim Nhân.

Cách suối Vàng khoảng 5 km là đồi cỏ hồng thung lũng Vàng (phường Lang Biang - Đà Lạt), với quần thể rừng thông và đồi rộng khoảng 170 ha. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thanh Việt, thợ chụp ảnh tại Đà Lạt, cho biết khu vực này mật độ cỏ hồng dày, thời gian tươi màu lâu. Cỏ hồng lên màu đẹp nhất phụ thuộc vào sương và nắng. Khung giờ 5h-6h15, sương mù và hơi nước đêm còn đọng dày trên đầu bông cỏ, thích hợp ngắm cỏ tuyết. Ảnh: Thanh Viet.

Với du khách muốn "săn" cỏ hồng, không cần thức dậy quá sớm. Từ 6h30 trở đi có nắng chiếu nghiêng qua tán thông, cỏ mới lộ trọn vẹn màu hồng. Chụp ngược sáng vào khung giờ này cũng bắt được viền sáng óng ánh quanh ngọn cỏ. Ảnh: Thanh Viet.

Để đến đồi cỏ hồng thung lũng Vàng, từ trung tâm Đà Lạt, du khách đi theo đường Phan Đình Phùng về hướng Lạc Dương (cũ), rẽ vào đường Ankroet (ĐT722) hướng đi Thủy điện Ankroet, chạy thẳng khoảng 4 km sẽ thấy cổng vào Khu du lịch thung Lũng Vàng. Không cần mua vé vào cổng, du khách tiếp tục men theo đường nhựa lớn dọc hồ Đankia khoảng 1-2 km sẽ thấy lối mòn rẽ phải lên những triền đồi cỏ hồng. Ảnh: Hoàng Đông.

Mùa cỏ hồng kéo dài đến khoảng hết tháng 12, tùy từng địa điểm mà cỏ có thể tàn sớm hoặc muộn hơn. Cỏ hồng thường đẹp nhất vào khoảng cuối tháng 11. Du khách tránh đi ngắm cỏ hồng vào những ngày mưa hoặc trời âm u, bởi màu cỏ sẽ nhạt và tối hơn. Ảnh: Nguyễn Văn Nam.

Ở huyện Đức Trọng (cũ), cỏ hồng ở thảo nguyên Masara không xen kẽ rừng thông mà mọc trên đồi trọc rộng lớn. Cỏ hồng khu vực này đậm màu hơn, ngả sang hồng cam do chịu ảnh hưởng trực tiếp của ánh nắng mặt trời. Du khách có thể mang dụng cụ cắm trại đến dựng lều nghỉ qua đêm và chiêm ngưỡng thảo nguyên vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, do cỏ hồng thân mảnh, du khách không nên chạy xe máy hoặc ô tô trực tiếp lên cỏ. Sau khi chiêm ngưỡng hoặc cắm trại nên dọn rác để trả lại vẻ hoang sơ cho những đồi cỏ. Ảnh: Uyên Trinh.