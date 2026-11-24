Một người đàn ông tại Thái Lan bất ngờ gặp được món hời lớn khi mua một chiếc xe đạp mini tại cửa hàng đồ cũ với giá chỉ 20 baht (khoảng 15.000 đồng). Ban đầu, món đồ trông không có gì quá đặc biệt, nhưng một chi tiết nhỏ trên thân xe đã giúp anh phát hiện giá trị thực sự của nó.

Chủ nhân chiếc xe cho biết anh mua nó tại một cửa hàng chuyên bán đồ cũ, nơi các món hàng được thanh lý với mức giá đồng nhất chỉ 20 baht. Đây là địa điểm anh thường ghé qua để tìm kiếm những món đồ có giá trị bị bỏ sót.

Ảnh: Chiếc xe đạp mini bằng vàng được mua với giá 20 baht.

Đáng chú ý, người đàn ông vốn có sở thích săn tìm đồ cũ và kiểm tra chất liệu của những món đồ mình mua được. Anh thường mang các món đồ đáng chú ý đến cửa hàng vàng để nhờ xác định giá trị, hy vọng có thể tìm thấy những món hàng đặc biệt với mức giá rẻ.

Trong lần mua sắm này, chi tiết khiến anh chú ý là ký hiệu 18K được khắc trên thân chiếc xe đạp mini màu vàng. Đây cũng là lý do anh quyết định mang món đồ đến cửa hàng vàng để kiểm tra thay vì chỉ xem nó như một món đồ trang trí thông thường.

Khi tiếp nhận chiếc xe, nhân viên cửa hàng ban đầu chưa thể khẳng định chất liệu thực sự. Họ tiến hành kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng, đồng thời giũa một phần bề mặt để xác định thành phần kim loại bên trong.

Ảnh: Phần kim loại được cân có trọng lượng 7,20 gram.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy chiếc xe có chứa vàng thật. Để xác định chính xác hơn giá trị món đồ, nhân viên tiếp tục tháo rời các bộ phận. Đặc biệt, phần bánh xe được xác định làm từ ngọc bích nên được tách riêng, không tính chung vào khối lượng vàng.

Sau khi loại bỏ các chi tiết không phải vàng, phần kim loại được cân có trọng lượng 7,20 gram. Món đồ tiếp tục trải qua công đoạn nung chảy để kiểm tra hàm lượng vàng thực tế. Kết quả cuối cùng cho thấy tỷ lệ vàng đạt 72,65%.

Ảnh: Hàm lượng vàng thực tế đạt tỷ lệ 72,65%.

Với kết quả này, cửa hàng định giá và mua lại số vàng với số tiền 22.021 baht (khoảng 16,5 triệu đồng). Như vậy, từ khoản đầu tư ban đầu chỉ 20 baht, người đàn ông đã thu về số tiền cao gấp hơn 1.100 lần.

Điều khiến câu chuyện trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở giá trị món đồ mà còn ở cách người đàn ông phát hiện ra nó. Nếu không để ý đến ký hiệu 18K trên thân xe và mang đi kiểm tra, chiếc xe đạp mini có thể đã tiếp tục nằm trong số những món đồ cũ được mua bán với giá chỉ vài nghìn đồng.

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Không ít người bày tỏ sự bất ngờ trước vận may của người đàn ông, đồng thời cho rằng đây là minh chứng cho việc đôi khi những món đồ tưởng chừng bình thường lại ẩn chứa giá trị không ngờ.